Red Bull Genova Cerro Abajo La serie Cerro Abajo torna in Europa per la seconda volta, confermandosi l'evento più indimenticabile nel mondo del downhill: tutto è pronto a Genova per il gran finale della stagione!

I concorrenti torneranno ad affrontarsi sullo stesso percorso mozzafiato che li ha visti protagonisti nell’ottobre 2024, lungo 2,2 km per 279 metri di dislivello. La partenza sarà dal Monte Peralto , presso la stazione di monte della funicolare del Righi. Si scende lungo le "Mura Nuove", costruite nel XVII secolo, con un primo salto che porta i rider nella creuza di Salita Superiore San Simone. Si prosegue per Salita Emanuele Cavallo, un tratto particolarmente impegnativo, con una ripida pendenza, che culmina con un tornante mozzafiato. Il percorso continua sulla circonvallazione a monte, passando per la Spianata Castelletto, con vista panoramica. Si scende poi verso Corso Carbonara, prima di svoltare in Vico dell'Incarnazione e raggiungere il traguardo in Largo della Zecca .

I corridoi bui sono perfetti per accelerazioni brucianti, mentre le tribune si trasformano in piste verticali su cui saltare e scendere con precisione millimetrica. L’energia è palpabile e accompagna lo spettatore attraverso un climax di salti, wall rides e passaggi tecnici. Non è un semplice trailer, ma una promessa: quella di un evento fuori dagli schemi , capace di fondere spettacolo, tecnica e paesaggio in un unico, adrenalinico racconto urbano. Da Marassi alla discesa Righi-Zecca, Red Bull Cerro Abajo Genova 2025 è pronto a riscrivere la storia dell'urban downhill.

