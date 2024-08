Chi è Artie 5ive: la vita e carriera del rapper di Top G

Come quella di altri suoi colleghi e amici, la storia di Artie5ive (pronunciato Artie Five) racconta di una vita di quartiere e di un bruciante desiderio di rivalsa.

Una voglia di emergere così forte, che dai primi singoli al successo passano due annetti scarsi . Ma chi è per davvero Arturo? Scopriamolo insieme.

Le origini

Ivan Barioli , alias Artie5ive, nasce il 28 agosto 2000 a Milano . I genitori, madre sierraleonese e padre italiano, si conoscono in Sierra Leone negli anni Novanta, dove il padre lavorava per una ONG, un'organizzazione non governativa.

La madre è sarta , elemento che lo porterà sin da subito a interessarsi di moda e stile. «Sono cresciuto tra cartamodelli e macchine da cucire» racconta ad Icon. «Vestirmi mi è sempre piaciuto, fin da ragazzino, ma non avendo possibilità economiche mi ingegnavo, mi mettevo accessori strani. Crescendo, grazie anche al confronto con i coetanei, ho iniziato a sviluppare un mio stile».

Quanto alla musica, il suo stesso nome d'arte nasce dall'incontro del suo soprannome "Artie", che deriva da Arturo (già nome di suo nonno e suo secondo nome), e 5ive come le cinque vie principali del suo quartiere, quello milanese di Bicocca : Viale Sarca, Viale Fluvio Testi, Viale Suzzani, Via Ponale e Via Bignami.

I primi singoli e il successo

Le prime uscite a nome Artie5ive, tutte rigorosamente pubblicate da indipendente, risalgono alla prima metà del 2020 . Sia come ospite, tipo in Five Stars di Sexymoneyg, sia come artista principale, nei suoi Red Bandana (primo suo video su YouTube), Calabasas e Finché siamo sbronzi .

Sebbene il 2021 sia un anno artisticamente attivo, dai feat ai singoli tipo Così Parlò Artie5ive (occhietto strizzato a Nietzsche), è il 2022 l'anno della svolta. I suoi singoli con Ddusi, Anticorpi e Murder Dance , settano gli standard estetici del suo stile gangsta rap aggiornato ai tempi della drill, con una forte componente anche visiva.

Molto forte nella sua produzione è anche l'influenza della musica africana . Come racconta a Cosmopolitan, nei suoi pezzi Artie ci porta «la voglia di far conoscere alle persone la mia storia, il Paese in cui è nata mia mamma e allo stesso tempo inserendo un po’ di influenze di quello che è la vastità della musica africana. Cerco di farlo con grande consapevolezza . Quello che poi creo è un mondo in cui tanti ragazzi neri si rispecchiano, tantissimi ragazzi in generale: nella mia musica si trova la mia visione del mondo con i miei modi e usi».

La collabo con Ddusi continuerà con un'altra trilogia di singoli. Il primo feat di spessore a livello nazionale è quello con Kid Yugi , DEM , dov'è ospite anche Tony Boy.

Il primo EP, gli album

Il 2023 si apre con un successo ampiamente previsto, quello di READY 4 WAR feat. Rondodasosa . Feat che si ripete un mese dopo, a marzo, con il primo estratto dall'EP Aspettando la bella vita , EYES OF THE TIGER.

Tempo di fare una comparsata nel Players Club ’23 (Knights of the Posse) di Night Skinny e a maggio esce finalmente la sua prima raccolta di brani. Nel disco, pubblicato dalla sua Trenches Records e distribuito da Warner Music, figurano tanti amici e colleghi di spicco, da Rondo a Yugi, ma anche ANNA .

Appena dopo l'estate il disco viene certificato oro. Nell'autunno esce il repack dell'EP, con un totale di una ventina di tracce. Ma la cartuccia più grande del 2023 Artie la spara a dicembre. Esce infatti il joint album con Rondodasosa, MOTIVATION 4 THE STREETS , un disco che sancisce l'amicizia tra i quartieri di San Siro e Bicocca. Nel disco, l'empireo del nuovo rap italiano, da Capo Plaza a Rose Villain da Achille Lauro a Tony Effe senza tralasciare un raggiante Bello Figo.

Il 2024 è il tempo dei grandi singoli che attualmente sono i più streamati sulle piattaforme. 00 , LOVE IT (nel disco di ANNA), Ad Maiora e l'ultimo in ordine cronologico, Testarossa con Guè, un omaggio alla loro Milano. Il 28 agosto, il giorno dei suoi 24 anni, esce il suo primo Red Bull 64 Bars .

Non perderti l'occasione di vivere il brivido del Red Bull 64 Bars Live a Napoli il 4 ottobre . Tra gli ospiti confermati, ci sono già Massimo Pericolo , Tony Effe e Kid Yugi . I biglietti stanno finendo, corri.