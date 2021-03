Chi è Beba Ounce

Di Beba Ounce non si sa tantissimo. La rapper di Groupie e Tonica non si è mai dilungata troppo sulla sua vita privata. In più, la sua carriera è relativamente recente, con una dozzina di singoli ufficiali pubblicati dal 2017 e zero album all'attivo.

Ma se c'è qualche curiosità sulla rapper torinese , qualcosa che il seguirla su Instagram quotidianamente non può soddisfare, quel qualcosa è qui. Anche grazie alle confessioni sulla sua vita che ci aveva fatto all'epoca dell'intervista su uno degli ultimi pezzi, Aribnb . Rivediamo allora la sua vita in 3 punti fondamentali.

Le origini

Roberta Lazzerini , detta Beba, nasce a Torino il 10 ottobre 1994 . Della famiglia non sappiamo molto, a parte che è originaria di Pecetto Torinese, un paesino a pochi km da Torino, sulle colline a sud est della città.

Quanto a Roberta, sin da adolescente il suo pallino rimane uno e uno solo: il rap . È letteralmente fissata e per sua stessa ammissione assillava con le rime chiunque la frequentasse. «Perché parlavo solo di quello» ci ha raccontato nell' intervista del dicembre 2020. «Ero molto focalizzata su quello. Da quando ho capito di saperlo fare è diventato la mia ossessione, se vogliamo. Tutto quello che ho fatto da ragazzina era in funzione di questo, era per arrivare a fare questa vita qua. Ero una ragazzina che non studiava molto, ho sempre avuto difficoltà a mettermi sui libri. Ma quando studiavo prendevo 10, quindi ero un po' odiata dai professori».

Per cui, quando molla la scuola per andare a lavorare quando è in terza superiore, è tutto in funzione del suo progetto di vita. «Ho iniziato a lavorare presto, perché già a 17/18 anni tutto quello che guadagnavo lo investivo nella mia passione. E poi appena ho potuto sono andata a vivere a Milano . Ho fatto un po' di Università lì perché volevo respirare l'ambiente milanese. Sapevo che era più prolifico di quello di Torino. Però ero una mina vagante da ragazzina, ecco».

Il primo mixtape, l'incontro con Rossella Essence

Il 13 novembre 2015 esce il Joker Mixtape per Trumen Lab. Anticipato dal singolo Memento, si capisce subito che, tra la nascente trap e il rap nudo e crudo con i suoni potenti in stile Salmo e Machete, l'esordio di Beba preferisce decisamente la seconda opzione. È ancora un lavoro acerbo, con produzioni basilari e un timbro di Roberta che deve ancora affinarsi. Ma dimostra già tutto il suo potenziale.

Eppure, nel 2016 la wave dell'autotune ha già raggiunto proporzioni inarrestabili, tanto da convertire anche la nostra. Escono Grizzly e Ginestra, che sicuramente contribuiscono a darle visibilità, ma forse non una direzione ancora chiara e precisa.

Nello stesso anno conosce finalmente la sua metà artistica, la produttrice napoletana Rossella Essence . E come spesso succede, galeotti furono i social. «Ai tempi lei voleva creare un duo al femminile come non se n'erano mai visti in Italia» ci ha detto. «Aveva scritto uno status su Facebook, quando ai tempi andava di moda Facebook, in cui chiedeva se ci fossero donne brave a rappare in Italia. Ai tempi eravamo davvero 4, almeno quelle un pochino conosciute. C'era un deserto in quel senso. Io avevo appena fatto uscire un singolo molto trap, con le melodie e l'autotune. In moltissimi le linkavano il mio pezzo, Grizzly, sul suo status».

Rossella è abbastanza schietta nel dispensare "Non mi piace". Ma quando Beba le scrive, la risposta è "Spacca!" Dopo una breve consultazione via social, le due artiste si danno appuntamento dal vivo. «Per me è stata la svolta perché io non avevo mai lavorato con nessuno. Non c'erano donne con cui fare squadra. Era difficile. Da parte dei maschi poi c'era molta diffidenza nei miei confronti perché erano gli inizi di questa cosa della trap. Non c'era molta credibilità».

Il contratto major e il successo

Fenty, Vaniglia, Chicas, 3ND, Banda: tra le due c'è subito alchimia, e i singoli pubblicati nel 2017 attraggono non soltanto altro pubblico ma anche le attenzioni delle major. Sul finire del 2018 firma infatti con Island, sub label di Universal. Il primo singolo, Groupie, è un successo, grazie a una cazzimma marcata di Beba, che poi l'accompagnerà sempre. E anche alla produzione di Lazza .

Chiaramente, con il successo, arrivano anche i primi attriti. Memorabile è il dissing con Chadia Rodriguez. Torino evidentemente è troppo piccola per due rapper donne emergenti, e a un certo punto tra le due c'è uno scambio di rime al vetriolo. Si esaurirà dopo qualche mese, nella pace almeno apparente tra le due parti.

Torna poi in studio con Rossella, per firmare Morosita, e poi ancora con Lazza in Male e Bene prodotta da Young Miles. Nel frattempo, suo è il primo Real Talk al femminile, che a oggi ha totalizzato circa 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra la comparsata nel Machete Mixtape vol. 4 di fianco a Salmo e Jack The Smoker in IO PUO', e il successo di Tonica, chiude un 2019 scintillante. Il 2020 è il turno di Cringe, Come Le Storie, Airbnb e l'omonimo Roberta.