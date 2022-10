Chi è TY1: tutto sulla vita del DJ

TY1 non è soltanto uno dei nomi più storici, imponenti del turntablism italiano. È anche il maestro che l'8 ottobre dirigerà il Red Bull 64 Bars Live a Scampia: dalla sua consolle, i beat e scratch del gran visir dei DJ sosterranno i freestyle di Guè, Ernia, Madame, Marracash, Geolier e Fabri Fibra , in un epico live come non si è mai visto in Italia.

I biglietti sono ormai sold out ma niente paura: puoi seguire la diretta streaming dell'evento sul nostro canale YouTube dedicato alla musica, Red Bull Droppa . Ricapitolando: 8 ottobre, ore 21. Non mancare.

Tornando a TY1 : prepariamoci al live dell'8 ottobre ripercorrendo insieme la vita e lq carriera di Gianluca, dai primi scratch al successo, passando per tutto ciò che c'è di mezzo, Alien Army inclusi.

Gli anni Novanta e Alien Army

Gianluca Cranco , in arte TY1 (precedentemente Tayone), nasce a Salerno il 6 ottobre 1979. Si avvicina subito ai giradischi e scopre l'arte dello scratch da adolescente, nel 1992, anche grazie all'ambiente in cui cresce.

«Devi sapere che mio padre lavorava nelle discoteche giù da me e che tra gli ospiti fissi ogni estate c’era anche Prezioso » racconta Gianluca nel 2009 a Kalporz. «Io mi mettevo accanto a lui, in silenzio assoluto e lo osservavo per ore. Ogni anno gli davo una mia cassettina con i miei scratch e così facendo abbiamo fatto amicizia. Dopo anni passati così Prezioso finiva le sue tappe giù dormendo a casa mia.. e infatti ho suonato anche su un suo disco del ’97 (Raise your power). Poi da lì ho scoperto Q-Bert e tutto è cambiato.»

Nel '95, dopo aver conosciuto Callister (pseudonimo di Luigi Farina), fonda il primo gruppo: i Fluxer . Due anni più tardi partecipa e vince all'ITF, un contest di virtuosismi tecnici per DJ, piazzandosi così quarto nella classifica mondiale. Nello stesso anno, il '97, entra in Alien Army , collettivo fondato un anno prima da DJ Skizo con il preciso intento di riunire i più grandi artisti del giradischi d'Italia. Al momento dell'uscita del primo disco, Orgasmi Meccanici (1999), la crew è composta da Skizo, TY1 (all'epoca Tayone), Inesha, Double S, Gruff, Micro Metz, Stile, John Type10 e Zak.

Il nuovo millennio, Spit, le produzioni

Con il nuovo millennio, Gianluca implementerà sempre di più le sue skills da produttore , pur rimanendo sempre un artista saldamente piantato nelle consolle dei locali. In fondo, il tipo non sarà mai un topo da studio, come lui stesso ci ha raccontato su Red Bull. «Io semmai sono un cane da live [ride]. Sono sempre stato uno che suona in giro, e il mio studio è il treno. Davvero, con le cuffiette. Mi metto col computer e in 4 ore faccio musica. Viaggiando poco negli ultimi tempi ho trasferito il mio studio in casa, perché il tragitto casa-studio a Bologna era troppo lungo.»

I primi anni del Duemila si alternano tra inizi e finali. Nel 2003 esce l'ultimo album di Alien Army, The End (anche se il progetto verrà ripreso in mano da Skizo decenni dopo). Nel 2006 esce invece il primo album dei Fluxer, L'Avvento . Il fil rouge che collega tutte le produzioni a cui partecipa TY1 è la ricerca della totale, assoluta semplicità.

«Io resto legato a personaggi come Cashmoney o a Grandwizard Theodore, personaggi che avevano una forte musicalità» racconta a Kalporz. «Adesso ci sono troppi dj che non sanno comunicare... Adesso tutti fanno le stesse cose e hanno lo stesso sapore come i panini del fast food. Prima di internet non era così, le tecniche non erano così universali e quindi ognuno, necessariamente, sviluppava un proprio stile. La cosa più difficile è arrivare alla semplicità. Penso a creare uno scratch che possa piacere anche a mia nonna .»

Nel 2009 pubblica il primo album studio da solista, Photographie , un disco interamente in inglese. Parallelamente, fonda il gruppo Videomind insieme a Clementino e Francesco Paura, il cui primo disco esce l'anno successivo. Oltre alla carriera solista (nel 2016 è il turno di Hardship), accompagna in tour anche Marracash e Clementino. Nel 2012 la sua fama cresce, anche grazie alla visibilità che gli dà la partecipazione a MTV Spit insieme a Double S.

Oltre ai rapper già citati, negli anni successivi produce anche singoli per Izi, Noyz Narcos e Speranza (questi ultimi in Sciacalli del 2020). Nel 2021 firma i beat per il primo singolo del ritorno di Neffa, Aggio perzo 'o suonno feat. Coez. Nello stesso anno pubblica Fantasmi feat. Geolier e Marracash, primo singolo estratto da Djungle , il suo ultimo album e finora l'opera più completa della sua discografia. L'8 ottobre 2022 è il DJ scelto per il Red Bull 64 Bars Live a Scampia.