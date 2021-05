Chi è Drast: la vita del membro degli Psicologi

Mentre il progetto Psicologi continua con un nuovo disco,

Millennium Bug

, nel 2020 Drast continua le sue collaborazioni soliste con artisti come Slait e Young Miles (Spacetrip) o con Ariete in Riposa in pace. Il 2021 si apre non solo con la ristampa del secondo album nella versione Millennium Bug X, ma anche un singolo prodotto da Dardust e la

, Jeans, che secondo noi è già il pezzo dell'estate 2021.