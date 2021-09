La vita di Elodie sembra uscita quasi da un film degli anni Ottanta: uno di quelli in cui la protagonista parte dalla peggiore delle condizioni possibili (precarietà economica, problemi familiari, ecc) e grazie alla tenacia e il talento finisce con una storia scintillante di successo nella musica.

Ma come ci è finita la cantante tra i nomi più cercati, ascoltati e invidiati di Internet? Scopriamolo insieme.

01 Le origini

Elodie Di Patrizi , in arte Elodie, nasce a Roma il 3 maggio 1990. Cresce al Quartaccio, una borgata periferica a nord-ovest della capitale. Il padre, Roberto Di Patrizi, è un musicista di strada, mentre la madre, Claudia Marthe, è una ex modella e cubista delle Antille Francesi (Guadalupa) ma con origini africane e indiane.

Per come la descrive Elodie, la situazione in casa è sempre stata asfissiante. «I miei si sono separati quando avevo otto anni ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta» racconta al Corriere. «Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere. Ma per me che ero una ragazzina e lì vedevo così erano dei folli».

Molto spesso manca l'acqua calda in casa e come se non bastasse la madre affronta un periodo di brutte dipendenze. In questo contesto, la Elodie adolescente commette i suoi errori. «A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla: ero sempre arrabbiata. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli».

Non finisce nemmeno le superiori: a un mese dall'esame di maturità, nonostante i bei voti, la ragazza abbandona il liceo socio-pedagogico perché non si sente all'altezza dell'esame di stato. Ed è così, oppressa sempre di più da una condizione insostenibile, che decide di scappare di casa a 19 anni per trasferirsi a Lecce .

02 Amici, i primi album e Sanremo

«Sono scappata di casa perché la situazione era veramente tosta e non sapevo più come gestirla. Mia sorella si era arrabbiata come una bestia perché quando sono andata via ha scoperto tutto. Nei periodi negativi devi tenere botta e resistere, ricordare, con lucidità, che le cose possono cambiare. Ma io non avevo più voglia di difendermi».

In Salento Elodie finisce per lavorare al Samsara , il grande tempio del clubbing di Gallipoli. Come la madre prima di lei, il cubo diventa il suo mestiere, ma è grazie alla relazione con il dj Andrea Maggino che può finalmente iniziare a sfogare la sua voce dietro a un microfono in pubblico. Nella stessa discoteca incontra anche Andrea Sylvestre, con cui parteciperà poi ad Amici 2015 (lei poi si classificherà dietro di lui, al secondo posto). Infine, il connubio Amici + Samsara Beach le permette di entrare in contatto con un'altra cantante salentina, Emma Marrone, che finisce poi per produrle due album. Il primo, Un'altra vita , risale al 2016, mentre l'altro, Tutta colpa mia , all'anno dopo.

03 Il grande successo, Marracash e il ritorno a Sanremo

Col 2018, la fama di Elodie si consolida definitivamente: merito di Nero Bali , singolo che viene poi certificato col doppio platino. Tempo di un'altra infilata di singoli (come Pensare male coi Kolors e Rambla con Ghemon) e per la nostra arriva non solo un altro successo, Margarita , ma anche l'amore con l'artista in featuring, che altri non è se non Marracash .

A Sanremo 2020 porta il singolo Andromeda , scritto da Mahmood e Stardust. Si classifica al settimo posto. Tornerà sul palco dell'Ariston anche nel 2021, ma in veste di conduttrice. Nel frattempo, arrivano un po' di successi in singolo, come Non è la fine feat. Gemitaiz e Mal di testa con Fabri Fibra , entrambi anticipatori del terzo album, This is Elodie , uscito a fine gennaio 2020.