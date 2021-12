Chi è Ensi: tutto sulla vita del rapper

C'è sempre stata una mezza regola nell'ambiente hip hop per cui o sei bravo nel freestyle o a fare i dischi. Uno come Ensi ha preso questa "regola" e ci si è soffiato il naso. Non che il rapper torinese non si sia dovuto impegnare a uscire da questa aura dell'enfant prodige delle battle. Però a più di 20 anni dalla fondazione dei OneMic possiamo dire con certezza che la carriera di Jari è in continua, costante salita ed evoluzione . Una cosa che si vede raramente.

Siccome la strada fatta finora è tanta, ritorniamo sulle origini di uno dei casi più eclatanti nella storia del rap italiano.

01 Le origini e i OneMic

Jari Ivan Vella , alias Ensi, nasce ad Avigliana (Torino) il 13 dicembre 1985. È l'ultimo di tre fratelli, di cui il maggiore è Raige , all'anagrafe Alex Andrea.

Il padre ha origini catanesi , e in questo senso Jari svilupperà ancora prima della passione per il rap una grande sicilianità, un grande attaccamento alle origini della sua famiglia. «La parte siciliana della mia famiglia è quella che mi ha trasmesso il valore per la terra, per le tradizioni» racconta il rapper a un quotidiano di Catania, Meridionews. «In casa sentivo mio padre parlare con i nonni e gli zii in dialetto e l'ho imparato anch'io. Lo so, sembra strano, ma a Torino io ho imparato a parlare il siciliano. E la Sicilia fa parte di me, c'è poco da fare».

Poi, complice l'influenza dei fratelli maggiori, negli anni Novanta arriva il rap come un fiume in piena. Ascolta il rap della East Coast, da Nas ai Non Phixion, in un garage insieme al fratello Raige e altri amici. È quasi l'inizio degli anni Duemila quando Jari comincia a capire di essere bravo a improvvisare rime in freestyle. Da lì a poco, nel 1999, proprio con Raige e con Rayden forma il suo primo gruppo: i OneMic . Nello stesso anno partecipa al contest di freestyle del Tecniche Perfette, arrivando secondo dopo Mondo Marcio.

02 La svolta da solista

Per capire meglio la carriera di Ensi, è importante contestualizzare l'ambiente rap dei suoi inizi. «Io arrivo da quella che chiamavo la " great depression ": non c’era più il successo di metà anni ’90 degli Articolo e dei Sottotono, che veniva vista come una cosa mitologica, ma non era ancora arrivata la nuova ondata della seconda metà degli anni duemila» ha confidato qualche anno fa proprio qui su Red Bull . «Non c’era nulla. Quattro gatti. Mi sono buttato su questa cosa quando sembrava non interessasse niente a nessuno».

L'ambiente che gli si para davanti nei primi Duemila non è solo deserto e ostile, ma anche attaccato a una certa etichetta, a un certo protocollo del rap vecchia scuola. Il che vuol dire che passano anni di gavetta freestyle prima che i OneMic possano registrare il primo disco, Sotto la cintura (2005). Nello stesso anno Jari partecipa al 2theBeat, dove vince in finale contro Clementino (che però vincerà l'anno successivo).

A differenza di quanto si possa pensare, la carriera solista di Ensi nasce come via parallela a quella del gruppo. Non come alternativa. Vendetta del 2008 è il primo album a nome Ensi, seguito a ruota da un EP Donercore nel 2009 ed Equilibrio nel 2010. Il canto del cigno degli OneMic arriva solo nel 2011, con un album intitolato Commerciale che segnerà la fine del gruppo (esce lo stesso anno anche il Cane di Paglia EP). Ufficialmente i 3 non si sono sciolti, ma da allora non hanno più pubblicato nulla insieme.

03 Tanta Roba, Era tutto un sogno e il debutto major

Con la fine simbolica dei OneMic, per Ensi si inaugura un momento florido. Nel 2012 firma con Tanta Roba, etichetta di Guè Pequeno e DJ Harsh. Prima ancora che esca il Freestyle Roulette Mixtape , che è quasi interamente registrato in freestyle, Ensi vince MTV Spit in finale contro Nitro.

È il momento giusto, il 2012, per pubblicare il secondo album solista: Era tutto un sogno . Da lì a poco lascia Tanta Roba per firmare con Warner Music: è il dicembre 2013.

04 Rock Steady, il film, V, il presente

Tra il 2014 e il 2015 la sua presenza sfora il dominio musicale per entrare in mondi a lui sconosciuti prima. Dopo il terzo Rock Steady infatti recita nel film-documentario Numero zero - Alle origini del rap italiano , dove fa da voce narrante fuori campo. A maggio 2015 diventa padre di Vincent , e a settembre dello stesso anno diventa co-conduttore di One Two One Two insieme a Emis Killa su Radio Deejay.

La parentesi cinematografica si esaurirà (per ora) nel 2016, con il ruolo nei panni di se stesso nel film Zeta - Uno storia hip hop di Cosimo Alemà. V del 2017 e Clash del 2019 sono rispettivamente il quarto e il quinto album in studio: entrambi successi personali e artistici, ma entrambi forse cause scatenanti del ritorno da indipendente nel 2020 con l'EP Oggi . Come ci ha raccontato di recente in occasione del secondo capitolo della trilogia, il Domani EP del 2021 , c'era l'urgenza di creare qualcosa di veramente originale, che si distaccasse dalla stragrande maggioranza di quello che è rap oggi in Italia. E come sempre, ci è riuscito. Per il terzo episodio, dovremo aspettare la primavera-estate 2022. Parola di Jari.