Chi è Fabri Fibra? La sua vita in 6 punti

Superato l'empasse, il rapper si butta a capofitto in un nuovo album, Squallor , anticipato dal singolo Come Vasco. Non avendo più tanto da dimostrare e potendosi godere senza troppe ansie la vita da major artist ormai affermato anche nel pop, Fibra si prende per la prima volta dopo tantissimo tempo una pausa di tre anni per costruire il nono e attualmente ultimo album, Fenomeno del 2017.