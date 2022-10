Verstappen e Perez hanno la strategia del team a guardargli le spalle

Scopri di più su Hannah Schmitz nel podcast Beyond the Ordinary:

(10° in griglia) a partire con gomme Soft: l'olandese sarebbe dovuto partire con pneumatici Hard, e solamente un'intuizione dell'ultimo minuto ha fatto sì che venisse radicalmente modificata la sua strategia di gara. L'olandese ha definito Schmitz "incredibilmente calma" nel momento in cui è stata chiamata a prendere una decisione che ha consentito al #1 di anticipare le mosse dei suoi avversari e

Riuscire ad adattarsi in fretta al mutare delle situazioni ed essere in grado di reagire immediatamente a ciò che accade in tempo reale è, per Schmitz, la parte del lavoro che indubbiamente le mette più pressione ma che allo stesso tempo le dà maggiore adrenalina.

In questa era tremendamente tecnologica della Formula 1, i risultati si decidono in millesimi di secondo e ogni singola decisione può fare la differenza tra il vincere o l'essere sconfitti.

Quando e quante volte rientrare ai box, che mescola di gomme usare, quando è il momento giusto per attaccare o quello in cui mantenere il passo e quando i piloti devono agire come squadra sono tutte scelte cruciali prese basandosi sui dati.

Non è rilevante neppure la quantità di ricerche e simulazioni che puoi fare a motori spenti, per preparare te stesso: nulla è paragonabile a una gara vera e propria, caratterizzata da bandiera gialle, bandiere rosse, incidenti o meteo incerto.

È quasi una sorta di vocazione, che richiede in ogni momento la massima concentrazione. "Credo che la capacità di rimanere calmo sia una delle caratteristiche fondamentali per essere stratega", dice Schmitz.

Per concentrarsi Schmitz ha una tecnica particolare per... i suoi palmi

Normalmente, nella mattinata che precede una gara, Schmitz partecipa a una serie di meeting - organizzati in modo tale da sembrare delle vere e proprie chiacchierate - con i piloti, gli ingegneri di gara, Adrian Newey e persino Christian Horner per considerare nel dettaglio le varie strategie di gara.

di Milton Keynes: la sua presenza in pista, infatti, è alternata a quella del Capo degli Strateghi Will Courtenay.

A quel punto la sua routine varia a seconda che si trovi sul muretto box in circuito o in Inghilterra,

L'obiettivo, comunque, non varia a seconda del luogo da cui si lavora. I ruoli, invece, sì. Quando si è sul muretto box, infatti, l'obiettivo principale è quello di tenere sgombra la mente e di avere una visione che sia la più ampia possibile, in modo tale da puntare alla vittoria della corsa.

Quando si è invece nella Sala Operazioni, una squadra di strateghi elabora tutti i calcoli e le simulazioni in tempo reale prima di fornire i risultati ai membri del team presenti al muretto box. Questi ultimi, a quel punto, potranno prendere le decisioni giuste per ottenere la vittoria insieme agli ingegneri di gara.

Come rivela la stessa Schmitz, lo stile della stanza - chiaramente ispirato alla NASA - ha cambiato radicalmente le cose. "Possiamo ascoltare ogni singolo team radio, possiamo tenere sotto controllo l'onboard di ciascun team, possiamo analizzare nel dettaglio ogni singolo dato. È come se fossimo tutti all'interno di una stessa stanza: non accusiamo alcun tipo di ritardo".

