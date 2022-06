Chi è Irama: tutto sulla vita del cantante

Filippo Maria Fanti , in arte Irama, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. Fino all'età delle elementari, Federico vive in Toscana, per poi trasferirsi con tutta la famiglia a Monza . «Non sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e mia sorella Iolanda ci siamo arricchiti tanto come persone» ha raccontato a Sorrisi. «Non c’erano i soldi per le lezioni di canto: anche quando ci siamo tutti trasferiti a Monza non ho mai studiato musica. Eppure a sette anni ho scritto la mia prima canzone».