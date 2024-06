Chi è Jaan Roose, l'atleta che ha riscritto i record dello slacklining

“biggest export of Estonia since Skype”

Unico atleta al mondo ad avere effettuato un double backflip su una sottile slackline, Roose è stato definito la “biggest export of Estonia since Skype” dalla rivista EOFT Magazine, l’organo ufficiale dell’European Outdoor Film Tour, il festival paneuropeo del cinema sportivo e d’avventura. Alcune delle sfide più incredibili portate a termine da Jaan Roose si sono svolte tra il 2020 e il 2023: in questo triennio l’estone è sembrato volere alzare sempre più la propria asticella, superando di volta in volta dei limiti che nessuno credeva sarebbero mai stati oltrepassati.

