Chi è Lele Blade: la vita del rapper della SLF

Lele Blade è uno degli ospiti speciali che hanno infiammato il Red Bull 64 Bars Live 2024 a Scampia . È stato un bel traguardo per un rapper molto amato non solo nella sua città, Napoli, ma in tutta Italia, dove le sue rime hanno conquistato premi d'oro e di platino. Scopriamo però come Alessandro , il suo vero nome, è arrivato al successo, dalle prime crew a oggi.

Le origini e Le Scimmie

Alessandro Arena , alias Lele Blade, nasce a Napoli il 6 giugno del 1989 . La musica è una delle sue grandi passioni, ma non è l'unica. L'altro grande amore è la cucina . «È sempre stata una delle mie più grandi passioni sin da piccolo» ci ha raccontato qui su Red Bull. «Mi sono fatto anche qualche corso in più. Mi piaceva. Ti dirò la verità: nella mia vita sono arrivato a un bivio in cui ho dovuto scegliere. O mi dimentico la musica e mi dedico unicamente alla carriera da chef, perché una carriera ha bisogno di dedizione completa e totale. Oppure il contrario. Fortunatamente ho scelto la musica, perché l'amo particolarmente. Se ho scelto lei è perché l'amo di più.»

Come voleva la prassi per le generazioni di rapper prima della trap, incidere dei brani in studio è solo un traguardo che si può raggiungere dopo anni di rap e freestyle fatti in strada. Le prime barre Lele le registra nel 2010, a 21 anni, come membro del neonato collettivo Cazooria MUV , poi rinominato 365 MUV .

Il suo moniker, Lele Blade , non è altro che l'evoluzione del suo primo pseudonimo da MC: Lele La Lama . Dal 2011 al 2015 circa, il nostro si unisce a varie altre crew, come il numeroso U.F.O. Rap Team , e pubblica anche primi album con nuovi progetti, come Hood Love pubblicato a nome Kimicon Twinz , un duo insieme a Dome Flame.

Con il socio Vale Lambo , fonda nel 2015 il duo Le Scimmie . Nel 2016 esce per la Dogozilla Empire di Don Joe il loro album d'esordio, El Dorado . Il disco, dove sono presenti feat. importanti come Jake La Furia e Clementino, è il primo grande passo verso la notorietà nella scena e nel pubblico. La produzione è affidata al giovane producer Yung Snapp , che formerà poi insieme ad altri amici il collettivo SLF .

La carriera solista e gli SLF

Il primo album da solista, Ninja Gaiden , esce nell'ottobre 2018 per Dogozilla e Universal. Ne viene estratto un singolo, Sosa, a quattro mani con Geolier . Nel frattempo escono anche con MV Killa , altro esponente della scena napoletana.

Questa rinnovata energia solista lo spinge a uscire dal collettivo 365 MUV, per fondarne uno nuovo, di cui tuttora è membro: SLF . La crew, il cui nome sta per Siamo La Fam , si compone di cinque membri totali, oltre a Lele: Vale Lambo, MV Killa, Yung Snapp e Niko Beatz . Nel 2019 il gruppo firma per la BFM Music di Luchè e pubblica Vice City , un mini album di 6 tracce che raggiunge anche certificazioni d'oro.

Dal 2020 in poi, Lele alternerà pubblicazioni soliste (lo spagnolo ricorre sempre: Gringo, Loco, Prohibido, Fuego ma anche l'inglese di Night Club, Just For Fun, Lose Control ) a uscite con la SLF ( Squad, Redy, Travesuras, Millionaire, Sarò con te ft Geolier e Replay ). Partecipa anche a Sanremo come ospite nel 2020 grazie a Guagliune con Gigi D'Alessio.

Nel mezzo, escono due album consistenti. Ambizione da solista, che ci aveva raccontato in un'intervista , e We The Squad Vol. 1 con il gruppo. Da allora Lele ha questa doppia natura, da solo e con il branco, e così pare aver trovato la sua dimensione artistica. Il 4 ottobre 2024 partecipa al Red Bull 64 Bars Live a Scampia. Rivivi l'emozione dell'evento sul nostro canale YouTube, Red Bull Droppa .