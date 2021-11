Ecco chi è Markus Eder, il freeskier di The Ultimate Run

Markus Eder riesce ogni volta a spostare un po' più in là i limiti di ciò che è possibile realizzare su un paio di sci. Dalla vittoria al Nine Knights all'inizio della sua carriera, fino alla partecipazione in video come quelli targati Matchstick Productions e alla corona del Freeride World Tour Championship, il freeskier italiano di 31 anni ha lasciato il segno nella storia della disciplina.

Ora, con l'uscita del suo progetto personale, The Ultimate Run , frutto di due anni di lavoro, Markus ha alzato ancora più in alto l'asticella, grazie a una produzione impressionante dal punto di vista visivo che mostra tutta la sua versatilità, ma anche la sua maestria grazie a trick incredibili.

“L'Ultimate Run mi ha finalmente permesso di mostrare tutte le mie capacità con lo sci in un singolo edit, di filmare qualcosa a Klausberg, e di includere tutti gli spot che ho sognato di affrontare per anni”.

Continua a leggere per scoprire come il campione della nuova scuola di freestyle è arrivato al suo attuale livello, come ha scoperto il suo amore per il backcountry e quanta importanza hanno le sue radici nel freestyle skiing.

Markus mentre esegue un Cork 9 Tail a Kronplatz nel 2011 © Alessandro Belluscio/Red Bull Content Pool

La sua intera vita è costruita attorno allo sci

Raggiungere il massimo livello in più di uno stile di freeskiing è un'impresa quasi impossibile.

Certo, molti elementi possono essere condivisi tra i vari stili, ma per padroneggiare street, park e backcountry servono motivazione, set di skill completamente diversi tra loro e altrettanto diverse prospettive, oltre a dedizione, perseveranza e passione.

“Ho strutturato la mia vita in modo da poter sciare tutto il tempo,” ha spiegato Markus. “Ho scelto di frequentare scuole che mi concedessero il maggior tempo libero possibile, e che fossero quanto più vicine alle montagne. È sempre stata la cosa più importante della mia vita”.

“Ma non importava quanto sciassi, raramente riuscivo a sentirmi soddisfatto,” ha aggiunto. “Credo sia una scusa per continuare a sciare, a pianificare la prossima stagione attorno allo sci, a preparare il carburante per la prossima scintilla”.

Durante le riprese di Alptopia nel 2018 © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Deve tutto ai park

Eder ha iniziato la sua carriera all'insegna della velocità. Tra i 5 e i 14 anni ha partecipato a gare nella sua zona, ma crescendo si è reso conto di non poter restare ancorato alle bandierine.

“Ricordo che il mio allenatore mi sgridava perché cercavo sempre di uscire fuori pista,” ha aggiunto. “Ho capito che non faceva per me quando mi sono spostato sul freestyle... era la cosa più figa in assoluto”.

Da allora, Eder ha dedicato la sua vita a sciare, costruire, filmare e migliorare nei park, padroneggiando via via ogni stile possibile di freeskiing.

“Credo che il padroneggiare lo stile, i trick, la consapevolezza in aria, sia qualcosa che non ti lascia più una volta che ti ci dedichi,” ha spiegato. “Vuoi migliorare le prese, il movimento in aria, far sì che tutto sia naturale. È un set di skill che mi aiuta ad aggiungere nuove e innovative prospettive a ogni stile di freeriding”.

Ancora oggi, tutti gli sciatori backcountry preferiti di Eder (come Tanner Hall e Candide Thovex) hanno un background da freestyler e possiedono uno stile unico che li rende perfetti per il park.

Una controllata alle linee con Tobias Ritscher al Red Bull Linecatcher 2011 © Damiano Levati/Red Bull Content Pool

Il Red Bull Linecatcher 2011 ha ridefinito la sua carriera

Eder ha un background freestyle, che gli ha permesso di apprendere l'importanza di stile, consapevolezza in aria, equilibrio e creatività. Ha iniziato la sua carriera con una serie di vittorie in campionati nazionali, poi nel 2010 ha stupito tutti vincendo da wildcard al Nine Knights.

Ma è nel 2011 che le cose hanno iniziato a cambiare. Il suo manager gli ha assicurato un posto al Red Bull Linecatcher, un'innovativa gara di backcountry. Circondato da leggende dello sci, Markus ha conquistato una sfida dopo l'altra, finendo secondo dietro Sean Pettit.

“Quell'evento mi ha aperto la strada alle mie carriere nel freeride e nel backcountry. Non volevo aprire quella porta, o forse non sapevo nemmeno fosse lì, ma è un bene che sia andata com'è andata. Ha cambiato tutto,” spiega.

Non ha un allenatore sin da quando ha 14 anni

Oltre a lavorare con un fisioterapista dopo un infortunio, e a degli allenatori da gara che lo hanno seguito agli inizi, Eder non è mai stato allenato.

“Una volta che ho iniziato ad allenarmi da solo nel park, mi sembrava strano ricevere critiche o indicazioni da qualcuno che non poteva realizzare i trick che volevo realizzare,” ha spiegato. “Ho quindi cercato di sviluppare da me degli strumenti di progressione”.

Ecco i suoi strumenti:

Guardare un film di sci 100 volte e studiare come ogni sciatore esegue un trick

Sciare con gli amici e divertirsi

Editare, filmare e guardare le proprie clip fino allo sfinimento

Sciare con bravi sciatori: sono gli unici che possono dare un consiglio per migliorare

L'intero cast di Happy Dayz è il suo modello di vita

“Praticamente chiunque sia comparso nel film Happy Dayz, realizzato nel 2002 da PoorBoyz Productions, mi ha mostrato cosa fosse possibile realizzare con un paio di sci,” ha detto Eder riguardo il rivoluzionario film che vedeva i contributi di leggende del calibro di JP Auclair, Tanner Hall, CR Johnson e Phil Larose.

“Fu il mio primo film in VHS,” ha affermato. “E credo di averlo visto un centinaio di volte, con estrema attenzione e concentrazione, ancora me lo ricordo”.

Days of My Youth con Markus Eder © [unknown]

Non credeva sarebbe diventato uno sciatore professionista

Nonostante gli onori conquistati al Nine Knights, al SFR freestyle tour e al Polish Freeski Open nella sua stagione inaugurale, mai e poi mai aveva previsto che sarebbe diventato uno degli sciatori più influenti della scena.

“Anche se i miei trick iniziavano a diventare più complessi e le gare più importanti, ho sempre pensato di essere ancora lontano dal livello dei migliori sciatori,” ha affermato. “Continuavo a puntare ai miei piccoli obiettivi, e a crescere lentamente, e solo un giorno ho realizzato di aver creato il mio scenario da sogno”.

Questa realizzazione ebbe luogo in Alaska, durante le riprese di “Days of My Your” di MSP, nel 2016.

“Fu un'esperienza che ricorderò per sempre”.