Chi è Marz: la vita del produttore di Marracash

«Come molti ho iniziato rappando» racconta a Rolling Stone. «Poi non trovando produttori mi sono arrangiato facendomi le basi per conto mio: solo lì ho notato che mi piaceva di più fare i beat. Dopo un annetto che ho cominciato a produrre ho completamente abbandonato le rime».

. Poi, in un modo o nell'altro, finisce per bazzicare attorno allo studio di Deleterio. E Deleterio è uno dei primi produttori storici di Marracash.