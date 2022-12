ha sicuramente avuto una buona visibilità. Ma come ben sappiamo non basta. Tutto quello che ha conquistato finora, il giovane rapper se l'è guadagnato con un talento feroce e singoli d'impatto come

Michael Di Sabato , in arte Mikush, nasce nel 2002 a Milano. Cresce nel comune di Rozzano , nella periferia sud-est della città, una zona difficile che «se ci sei dentro molte volte non trovi la via d’uscita” ha raccontato. Ma che «quando ci riesci però la strada te la porti comunque dentro per sempre, fa parte di te ormai, bisogna accettarlo e trovare il modo per conviverci».