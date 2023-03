Chi è Noyz Narcos: la carriera del rapper

e poi come solista – NN ha raggiunto il successo rinnovando continuamente la propria proposta musicale, senza mai snaturarne l’estetica o l’immaginario di riferimento, apportando al genere un linguaggio, delle tematiche e delle sonorità fino ad allora sconosciute in Italia.

nel 1979. Universalmente considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana, ci si è avvicinato nei primi anni ’90, prima come writer e poi come rapper. Con una carriera musicale ventennale alle spalle – che lo ha visto dapprima distinguersi come membro dei collettivi

Emanuele Frasca , alias Noyz Narcos, è nato a Roma nel 1979. Universalmente considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana, ci si è avvicinato nei primi anni ’90, prima come writer e poi come rapper. Con una carriera musicale ventennale alle spalle – che lo ha visto dapprima distinguersi come membro dei collettivi TruceBoys e TruceKlan e poi come solista – NN ha raggiunto il successo rinnovando continuamente la propria proposta musicale, senza mai snaturarne l’estetica o l’immaginario di riferimento, apportando al genere un linguaggio, delle tematiche e delle sonorità fino ad allora sconosciute in Italia.

Emanuele Frasca , alias Noyz Narcos, è nato a Roma nel 1979. Universalmente considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana, ci si è avvicinato nei primi anni ’90, prima come writer e poi come rapper. Con una carriera musicale ventennale alle spalle – che lo ha visto dapprima distinguersi come membro dei collettivi TruceBoys e TruceKlan e poi come solista – NN ha raggiunto il successo rinnovando continuamente la propria proposta musicale, senza mai snaturarne l’estetica o l’immaginario di riferimento, apportando al genere un linguaggio, delle tematiche e delle sonorità fino ad allora sconosciute in Italia.