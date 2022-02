Si sa ancora poco di Samuel Roveda , in arte Rhove . Principalmente perché è passato così poco tempo dai suoi primi singoli che in poche occasioni il rapper di Rho (Milano) ha potuto raccontare di più su di sé.

Sappiamo però che il suo nome sta rimbalzando un po' ovunque in Europa, anche grazie a singoli come Blanc Orange (Nanana) o LA PROVINCE #1 o Shakerando , oltre che a un'innata energia sonora e una passione per la lingua francese. Cerchiamo di conoscere più da vicino Samuel e la sua breve ma intensa carriera.

Le origini, il primo singolo

Samuel "Rhove" Roveda nasce a Rho (Milano) nel 2001. Più di una volta il rapper ha sottolineato come Rho sia la Provincia e non la periferia di Milano, forse proprio per decentralizzare l'importanza della città e al contempo dare valore alla sua zona. Il suo stesso nome d'arte fonde l'abbreviazione del cognome del rapper "Rove" e il suo comune di nascita, cioè Rho.

Nella fase adolescenziale, Samuel frequenta due diversi licei prima di abbandonare gli studi. «Ho studiato al Canizzaro e al Clerici» ha raccontato a GQ. «Ho lavorato come idraulico per un po' di anni, ho lavorato poi anche in una società di organizzazione eventi. In contemporanea ho sempre fatto musica, e piano piano sono riuscito ad abbandonare gli altri lavori per concentrarmi solo su quello».

Il suo primo singolo, Blanc Orange (Nanana), è datato ottobre 2020. Già da subito, la verve trap francese ispirata ad artisti come JUL, Stromae, SCH e Dorian si rivela una scelta vincente. Tanto che, ancora prima di essere pubblicato sulle piattaforme streaming per l'etichetta Milano Ovest, il pezzo viene passato su radio importanti come M2o e Radio Deejay. Nel video, Samuel indossa una muta da surf, che è uno dei suoi sport preferiti.

Nuovi singoli e un successo consolidato

Pronincia, Montpellier, Shakerando, Jungle e LA PROVINCE #1: nel giro di un anno, il 2021, Rhove mette a segno un'infilata di singoli e video che gli dà un boost notevole di seguito, anche grazie al ruolo dei suoi produttori fidati, Madfingerz e Usa Beats. Per non parlare dei feat azzeccati come La Zone feat. Shiva . A tutti gli effetti, il suo è un fenomeno virale, anche aiutato da piattaforme come TikTok.

Il merito comunque del suo successo va ricercato in un mix esplosivo di musica ballabile e citazioni esotiche, come a volersi scrollare di dosso molti dei cliché noiosi della trap. «La mia musica è fatta di energia, scrivo per dare motivazioni ai ragazzi. La definirei grintosa ed energica».