Chi è Rkomi: la vita del rapper di Calvairate

C'è voluto molto coraggio e una grande presa di coscienza per fare quello che ha fatto Rkomi : dalla trap più classica e codificata a uno stile cantato tutto suo, che con gli anni e gli album è finito per assomigliare a nulla altro in Italia. Troppo rap per essere indie, troppo indie per essere rap.

Mirko Manuele "Rkomi" Martorana nasce a Milano il 19 aprile 1994. Da sempre molto schivo e riservato sulla vita privata, sappiamo che cresce nel quartiere milanese di Calvairate (la zona amministrativa 4, da qui il nome di Zona 4 Gang ) in una famiglia prevalentemente femminile. Quindi con madre, sorelle e nonna. Come dichiara più volte nelle interviste, le sole figure paterne della sua infanzia sono il fratello maggiore e l'insegnante di Muay Thai. Quest'ultimo lo introduce anche all'ottimo passatempo della lettura.

Il primo approccio col rap ce l'ha grazie al cugino, in arte Pablo Asso, con cui pubblicherà nel 2013 un Cugini Bella Vita EP col duo a nome Cugini Bellavita. Ma il vero stimolo a fare le cose sul serio arriva da Tedua , che conosce nel 2008. «Ho conosciuto Mario quando avevo quattordici anni. Era un grande amico di mio cugino» racconta a Noisey. «Abitava a Cogoleto, in Liguria, e io andavo ad Albissola d'estate. Mio zio aveva la casa e io mi intrufolavo durante il mese d'Agosto. Mario veniva da noi due sere sì e due sere sì, oppure il contrario. Quindi freestyle a valanga, piuttosto che pezzi… E andare in studio, nonostante non registrassi, mi piaceva. Quindi mi sono appassionato anch'io e ho detto, facciamolo».

Il risultato di quelle prolungate sessioni di freestyle è sostanzialmente lo scheletro del primo Calvairate Mixtape , che esce nel 2014 con tanto di collaborazioni di Izi e Tedua. Il nome d'arte è quello di Rkomi, ovvero Mirko al riocontra, usanza milanese per cui si divide una parola in due e si pronuncia la seconda metà e poi la prima.