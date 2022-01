Chi è Rondodasosa: la vita del rapper di San Siro

, in una specie di rivalità artistica tra le zone di San Siro e Rozzano, e il rapper milanese ormai si è ritagliato un po' la parte dell'antagonista. Sul fatto che abbia cazzimma da vendere, però, nessun dubbio. Rivediamo allora come è riuscito il

Aggiungici poi anche i vari dissing con Paky , in una specie di rivalità artistica tra le zone di San Siro e Rozzano, e il rapper milanese ormai si è ritagliato un po' la parte dell'antagonista. Sul fatto che abbia cazzimma da vendere, però, nessun dubbio. Rivediamo allora come è riuscito il Giovane Rondo a guadagnarsi il suo posto nel rap, per quanto le interviste concesse finora (e quindi le informazioni su di lui) siano davvero poche.

«Sin da bambino mi sono appassionato sia al rap che all'hip hop» racconta in un'intervista molto breve a Esse. «Quando ero in macchina con mia mamma, mi faceva ascoltare sempre pezzi di tantissimo tempo fa. Tipo Fabri Fibra, Emis Killa. [Sono] Italiano di nazionalità, però il mio animo e il mio spirito è verso l'America».

