«Fin da piccola sono sempre stata attratta dal thriller, dai registi come Fincher, Nolan, Tarantino. [...] Forse è per questo che sono attratta dal dark e dal macabro. Adesso ho trovato la chiave per unire questa mia passione con la musica.»

Dopo aver preso lezioni di canto per tutta l'adolescenza, con l'arrivo della maggiore età si trasferisce in California, a Los Angeles , per continuare gli studi musicali. Qui si diploma al Musicians Institute di Hollywood e sempre qui mette su la prima band, The Villains , da cui poi prenderà il nome Rose Villain .

Viene poi il turno di New York , dove prosegue gli studi e finalmente inizia a scrivere le canzoni in inglese (lingua da cui si separerà poi a malincuore). Nella Grande Mela incontra anche Sixpm , produttore napoletano, ex membro dei 2nd Roof, che poi diventerà anche suo marito nel 2022 .

: è la prima donna del roster. Ne nasce un debutto intitolato Get The Fuck Out My Of Pool. Segue Geisha, che però non eguaglia per numeri il successo di Don Medellin, prima collaborazione importante con Salmo. Il singolo infatti è estratto da una pietra miliare del rapper sardo, Hellvisback.