Andrea "Shiva" Arrigoni nasce a Legnano il 27 agosto 1999. Per un breve periodo, lascia la provincia di Milano per vivere in Toscana con la famiglia (di cui si sa poco). Qui si avvicina alla street art e alla musica, in particolare al rap e al punk. Nel primo video, quel Cotard Delusion uscito nel 2014 a 16 anni, fonde in effetti i due generi, con una struttura e barre rap su una voce quasi urlata in scream, molto punk. Nello stesso periodo, scopre i freestyle di rap. Il primo mixtape, Ogni Giorno , risale però all'anno prima. Un'opera ancora acerba, ma di grande qualità se paragonata ai 14 anni di Shiva. Quanto al primo EP da indipendente, è datato 2014: La Via del Guerriero .