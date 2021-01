Chi è Willie Peyote? La sua vita in 4 punti

Di tutta la kermesse, Willie Peyote è forse l'outsider tra i nomi in gara a Sanremo 2021 . Tagliente, cinico, disilluso e pure con un passato punk, il rapper torinese è la cosa più simile ad Achille Lauro che salirà sul palco dell'Ariston quest'anno.

Ovviamente è quasi sicuro che non si presenterà tutto sbrilluccicoso come Lauro a Sanremo dell'anno scorso. Ma siamo certi che un monello come Guglielmo Bruno (vero nome di Willie) qualcosa in serbo ce l'avrà. A cominciare magari dal profetico pezzo che ha preparato per la gara: Mai dire mai (la locura) .

Già, ma cosa sappiamo di Willie? Sbirciamo insieme alle 4 tappe fondamentali della sua vita, così da arrivare preparati a Sanremo.

Gli inizi e le prime band

Guglielmo Bruno nasce a Torino il 28 agosto 1985 da padre torinese e madre di Biella. Entrambi i genitori sono musicisti ma è il padre, originario del quartiere torinese di Barriera di Milano, a esibirsi spesso anche dal vivo. «Mio padre era musicista e fin da piccolo l’ho seguito nei concerti» racconta Willie a Rockit. «Comunque nella mia famiglia suonano tutti uno strumento e, quasi per non sentirmi escluso, ho iniziato a suonare il basso ».

I genitori sono anche Testimoni di Geova , elemento contro cui Willie svilupperà un'avversione atea sempre più concreta negli anni e nei testi. Il primo amore nella musica è sicuramente il rock e il punk (se deve citare un gruppo di riferimento, di solito sono i Clash). Al rap si avvicina parallelamente, ma piuttosto tardi, negli ultimi anni delle superiori. Siamo nei primi Duemila, gli anni del nu-metal e del crossover, quindi in ogni caso nessuno vedrebbe male qualcuno che snocciola qualche rima su una chitarra distorta. «All’inizio cercavo di mettere un po’ di rap nei miei pezzi suonati, e ora invece cerco di mettere la musica suonata nei miei pezzi rap» racconterà il rapper quasi 20 anni dopo.

La prima band, fondata nel 2004, si chiama S.O.S. Clique e si compone di Willie e degli amici Shula e Kavah. Con quest'ultimo continuerà a collaborare anche dopo il successo, in qualità di produttore. Dall'anno della genesi del gruppo fino a quello del primo EP, L'erbavoglio nel 2008, il trio suona principalmente nei dintorni di Torino, disseminando qua e là anche qualche demo registrata. Con la fine degli anni Zero non finisce però la sua militanza nelle band, che proseguirà anche ad anni Dieci inoltrati con i Funk Shui Project (nel 2014 esce pure un omonimo album).

Il manuale del giovane nichilista e la carriera solista nel rap

Il 2011 è l'anno della svolta. Esce il primo album da solista, che inaugura una stagione abbastanza florida per il conscious rap italiano. Già dal titolo, Il manuale del giovane nichilista tradisce quelli che poi diventeranno i capisaldi della grammatica peyotiana: disillusione, cinismo e pure una buona dose di ironia e autoironia che può permettersi di prendere disneyano Manuale delle giovani marmotte e trasformarlo in un inno nichilista. Il tutto, impacchettato in un bel contenitore che spazia dal boom bap classico al funk, dall'elettronica alle facili citazioni dei Sangue Misto.

Segue un secondo Non è il mio genere, il genere umano nel 2013, giusto per aggiungere al pamphlet peyotiano un chiaro e tondo pessimismo misantropo. La formula comunque non passa inosservata, e negli ambienti più propensi al rap di denuncia le rime di Willie vengono diffuse sempre più volentieri. Una buona mano la dà sicuramente Friggi le polpette nella merda , singolo minimale e completamente sbilanciato sul testo hardcore. Forse un punto da cui Willie dovrà fare un pochino marcia indietro per arrivare a Sanremo 2021.

Educazione Sabauda e il successo

Con il 2015 arriva anche l'attenzione tanto agognata del grande pubblico. Un po' perché Educazione Sabauda per la prima volta concede all'ascoltatore di sbirciare dentro ai tormenti del giovane Willie; un po' perché, tra citazioni che vanno da Tenco ai Cypress Hill e una produzione accurata e sguaiatamente più radiofonica, il disco non fa mistero di avere chiare ambizioni pop. Mettici anche il solito conscious rap di protesta (molto più maturo e meno chiassoso) di singoli come Io non sono razzista ma... e l'ospitata da Fazio a Che tempo che fa è bell'e servita.

Nello stesso anno della puntata da Fazio, il 2017, è la volta di Sindrome di Tôret , a detta dell'artista un vero e proprio concept album sulla libertà di espressione in un mondo sempre più inquietante e totalitario. «Il fil rouge è la libertà d’espressione in tutti i suoi eccessi e nella sua incapacità di gestirla» dice sempre a Rockit. «Sia nostra che degli altri.» In ogni caso, dal punto di vista musicale Sindrome è il punto di congiunzione ideale tra di due mondi che si sono sempre divisi la mente di Willie: il rock suonato e il rap.

Iodegradabile, il salto major e Sanremo

A un torinese che non ha paura a dire le cose e a cui piace fondere stili diversi, evidentemente deve fare un gran piacere apparire nel disco dei Subsonica. E infatti Willie mette a segno un colpo niente male nel 2018, firmando insieme ai concittadini L'Incubo (poi pubblicato anche come singolo un anno dopo). ma è col 2019 che l'aka di Guglielmo supera definitivamente i confini dell'antico regno di Savoia per prendersi prima Roma dalla breccia del Concertone del Primo Maggio 2019 e poi tutto il resto d'Italia a ottobre con l'uscita di Iodegradabile , il quinto e ultimo album.

Il disco segna anche il suo ingresso in una major, la Virgin Records di Universal, cosa che assicura tutta la potenza di fuoco necessaria a un singolo come La tua futura ex moglie , che anticipa l'uscita dell'album. Al centro dell'opera, stavolta viene l'alienazione da social e più in generale dell'era digitale. «Quello che mi spaventa è il de-personalizzare, il de-umanizzare del digitale, il fatto che tocchi sempre meno con mano le cose, solo il tuo schermo touch» ha raccontato proprio qui su RedBull.com . «Sei sempre in contatto con tutti ma mai in contatto reale». Il disco ha una buona eco, e dopo il singolo Mango ad aprile 2020 Willie si concede la prima, vera collaborazione internazionale: Algoritmo ft. Shaggy e Don Joe.