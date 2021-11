. È il tipico scatto un po' mosso, in questo caso risalente al 2011, che il fan ruba al suo rapper preferito. Ecco, nelle righe che seguono cercheremo di capire come un giovane rapper milanese è riuscito nell'impresa di passare da una foto con Marra a un feat. con Marra nel 2020,

«Quando avevo 8 anni, ogni volta che tornavo a casa dopo scuola, accendevo la TV sperando di beccare “Applausi per Fibra” su Mtv» racconta Rame a Exclusive Magazine. «Un album che mi ha fatto avvicinare ancora di più alla musica è “Marracash” di Marracash».

Il 2017 è l'anno in cui Mattia entra nel roster di Indomabili Music, etichetta indipendente di Frank White aka Il Profeta. Proprio quest'ultimo è l'uomo che fa scoprire Rame a Guè Pequeno . Da quel momento, l'ex Club Dogo decide di prenderlo sotto la propria ala.

