È incredibile come questi 6+1 ragazzi di Empoli , da un seminterrato, chiamato appunto il bunker, siano arrivati tanto lontano. Ma da dove hanno iniziato? Come hanno mosso i primi passi verso la gloria? Rivediamo insieme la carriera della boyband più attuale del momento in Italia.

È incredibile come questi 6+1 ragazzi di Empoli , da un seminterrato, chiamato appunto il bunker, siano arrivati tanto lontano. Ma da dove hanno iniziato? Come hanno mosso i primi passi verso la gloria? Rivediamo insieme la carriera della boyband più attuale del momento in Italia.

, si sono sempre riuniti in un seminterrato che per qualche anno è stato anche una specie di comune/studio di registrazione e all'occorrenza sala da feste vicino a

Nel nome Bnkr44 , che si pronuncia "Bunker quarantaquattro ", è inscritto il significato d'origine della band. I ragazzi che ne fanno parte, tutti nati tra il 2000 e il 2001 , si sono sempre riuniti in un seminterrato che per qualche anno è stato anche una specie di comune/studio di registrazione e all'occorrenza sala da feste vicino a Empoli .

Nel nome Bnkr44 , che si pronuncia "Bunker quarantaquattro ", è inscritto il significato d'origine della band. I ragazzi che ne fanno parte, tutti nati tra il 2000 e il 2001 , si sono sempre riuniti in un seminterrato che per qualche anno è stato anche una specie di comune/studio di registrazione e all'occorrenza sala da feste vicino a Empoli .

, che in origine era stato caricato su Soundcloud col nome di 44.exe e la forma di sessioni in studio da 72 ore.

I primi pezzi del gruppo vengono uploadati su Internet. Pochissimo ci vuole prima che Bomba Dischi li noti e li metta sotto contratto. Il 4 novembre 2020, esce il primo album 44.DELUXE , che in origine era stato caricato su Soundcloud col nome di 44.exe e la forma di sessioni in studio da 72 ore.

I primi pezzi del gruppo vengono uploadati su Internet. Pochissimo ci vuole prima che Bomba Dischi li noti e li metta sotto contratto. Il 4 novembre 2020, esce il primo album 44.DELUXE , che in origine era stato caricato su Soundcloud col nome di 44.exe e la forma di sessioni in studio da 72 ore.