Christian Horner racconta i momenti chiave della sua carriera in Formula 1

01 Vincere crea dipendenza

"Una volta provate, le vittorie creano dipendenza e ti spingono a fare di più. Ma non bisogna mai darlo per scontato. È importante celebrare ogni singola vittoria, perché è stata conquistata con molta fatica. Sono sicuro di apprezzare e celebrare ogni vittoria. Sono incredibilmente gratificanti, perché ti rendi conto che è una combinazione di tutti gli elementi dell'azienda che si uniscono per ottenere quel risultato".

02 Anche le sconfitte sono una motivazione

"La Red Bull Racing ha avuto una discreta carriera in F1, con più di 100 vittorie: è quasi il 30% di tutte le gare a cui abbiamo partecipato. Siamo saliti sul podio in più della metà delle gare a cui abbiamo preso parte, ma ovviamente ci sono anche giorni difficili. Tutto ciò che si può fare è cercare di provare a vincere di nuovo, deve essere questo il tuo obiettivo. Quindi, anche durante il periodo in cui la Mercedes era la squadra dominante, era la sensazione di vittoria che ci portava a spingere in tutti i settori".

Lo sapevi? Guidata da Horner, la Red Bull Racing ha vinto sei campionati costruttori e ha già conquistato entrambi i Mondiali 2023.

03 Devi prendere decisioni dolorose

"Quando sei in un periodo di ricostruzione, devi prendere decisioni dolorose. Come organizzazione, devi evolvere. Sì, hai bisogno di continuità e stabilità, ma alla fine la squadra deve evolversi per essere migliore. Non è bello dover prendere queste decisioni, ma il lato positivo è che abbiamo investito in giovani talenti nel corso degli anni. È fantastico vedere che alcune di queste persone, arrivate come laureati, apprendisti e addirittura studenti, stanno iniziando a emergere ora".

Christian Horner speaking with Max Verstappen at the Hungarian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 I campioni sono esigenti. In senso positivo

"89 delle nostre vittorie sono state ottenute da due pluricampioni del mondo, Sebastian Vettel e Max Verstappen . I campioni sono diversi dagli altri piloti? Sì. Semplicemente fanno qualcosa in più anno dopo anno, stagione dopo stagione. Max e Sebastian hanno caratteri e personalità molto diverse, ma erano e sono ugualmente motivati, totalmente implacabili nella loro ricerca di prestazioni e risultati.

"Sebastian era molto più attento ai dettagli e analizzava con grande intensità le prestazioni sue e dell'auto. Max è meno attento quando si tratta di perfezionare ciò che gli serve per andare più veloce. Con Max sai che, non appena salirà in macchina, ti darà il 110 %. Tuttavia, si aspetta che anche la squadra lo faccia in cambio. I grandi piloti sono così, fanno muovere anche il team. Che, ovviamente, non vuole deluderli".

05 Le persone sono la tua risorsa più grande

"Per 23 fine settimana all'anno sono il team principal di una squadra, ma per 52 settimane sono l'amministratore delegato di un'azienda di alta tecnologia che, come ogni azienda, ha nelle persone la sua risorsa più importante. Si tratta della cultura che hai, del modo in cui il team lavora insieme e di come comunichi come squadra. Per me questo è uno dei nostri principali punti di forza: la cultura, la filosofia e la passione all'interno del team".

06 Il mio lavoro è proteggere la squadra

"Quando sono arrivato in questo sport, ero seduto in una stanza con Ron Dennis, Frank Williams, Jean Todt, Bernie Ecclestone, Max Mosley e Flavio Briatore. C'erano grandi personalità al tavolo e l'unica cosa che tutte quelle persone condividevano era la passione e la competitività. Se mi guardo intorno ora, le personalità sono molto diverse, ma la passione e la competitività sono ancora presenti".

"Quando si tratta di avere a che fare con queste personalità, non sono il tipo che si comporta da migliore amico in faccia e poi cerca di piantarti un coltello nella schiena. Quello che vedi è quello che ottieni. Tuttavia, non ho mai creduto che si debba essere migliori amici dei propri avversari. È una competizione e ci deve essere rispetto, ma non ho bisogno di passare il Natale con loro".

07 Quando sei a casa, sii presente

"La F1 è un tipo di attività che può prendere il sopravvento sulla tua vita se non stai attento. E ti brucia. Quello che ho imparato è che bisogna essere più disciplinati con il tempo, soprattutto quando si ha una famiglia. Inoltre, so che rendo un servizio migliore al team se non sono sempre sovraccarico e completamente esaurito. Quindi, quando sei a casa, sii presente. Cerca di non stare costantemente al telefono, all'iPad o altro. Cerco di fare in modo di tornare a casa ogni giorno".