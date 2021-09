Ciao Palermo, Monza is calling!

” è un omaggio all’Italia, e in particolare alla città di Palermo. Ma è anche un modo speciale per celebrare il Gran Premio in programma a Monza domenica prossima. Nel video, la monoposto di F1 RB7 guidata da

Dopo le gare di Spa e Zandvoort, il GP d’Italia è dietro l’angolo. Prima di affrontare la caotica ma emozionante sfida di Monza, Max si lascia cullare dalla suggestiva atmosfera di Palermo. Ci pensa però un messaggio del Team Manager di Red Bull Racing, Christian Horner , a invitarlo a prepararsi alla prossima tappa. Ha inizio così una corsa contro il tempo: in soli 5 minuti deve raggiungere la spiaggia di Mondello e attraversare tutta Palermo a bordo di una monoposto, lungo un percorso complesso, ma indubbiamente mozzafiato. Ad attenderlo c'è il suo team, che lo attende su una barca – sì, una barca - per partire alla volta di Monza. Tra strade strette e manovre da manuale, sembra un'impresa impossibile... o quasi.

Il tempo scorre e Max si deve muovere tra le strade cittadine, guidato dalle indicazioni del suo team, a bordo di una monoposto di F1 che non passa certo inosservata. La prima tappa è la splendida Villa Bonanno, con le sue palme e i suoi monumenti dedicati alle figure chiave della storia di Palermo. La successiva è la celebre piazza Quattro Canti , ma per raggiungerlo Max sceglie “u Cassaru”, ovvero Corso Vittorio Emanuele II , uno dei due antichi assi della città. Furono i Fenici stessi a tracciarla nel VII secolo, e divideva la zona portuale dalla necropoli. La strada è cara ai cittadini anche perché è il tratto principale lungo cui ha luogo la processione di Santa Rosalia , l'amata patrona di Palermo e simbolo dell'intera regione, la cui festa è un evento in grado di attirare a sé vere e proprie folle oceaniche (parliamo di qualcosa come 500.000 persone).

