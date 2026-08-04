Chi è Zoe Bäckstedt? 5 cose da sapere sulla ciclista gallese

Il prossimo capitolo della carriera di Zoe Bäckstedt inizia al Tour de France Femmes avec Zwift. È la prima volta che partecipa alla gara più importante del ciclismo femminile, quindi non c’è momento migliore per scoprire cinque cose che devi sapere su questa ciclista gallese decisamente in ascesa.

01 Nata in una famiglia di ciclisti

Era forse inevitabile che Bäckstedt entrasse nel mondo del ciclismo, visto che entrambi i suoi genitori vantano a loro volta brillanti carriere da ciclisti professionisti.

Anche i genitori di Zoe Bäckstedt hanno avuto una carriera di successo © Luc Claessen/Getty Images

Sua madre, Megan Hughes, ha vinto in modo schiacciante i campionati nazionali britannici su strada del 1998 e si è classificata quinta nella corsa a punti ai Giochi del Commonwealth dello stesso anno. Nonostante abbia interrotto la sua carriera da professionista dopo aver messo su famiglia, la Hughes ha trasmesso alle figlie ben più del semplice talento naturale per il ciclismo. «A volte io e Zoe siamo un po’ simili», ha detto Megan nel 2023 . «È proprio come ero io quando gareggiavo: scontrosa prima delle gare. Beh, è solo nervosismo».

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Il padre di Zoe, Magnus Bäckstedt, è forse meglio conosciuto per la sua schiacciante vittoria all’edizione 2004 della Parigi-Roubaix e per una vittoria di tappa al Tour de France del 1998. È stato ciclista professionista dal 1996 al 2013. Alto 194 cm, “Big Maggie” era un maestro di tattica; una caratteristica che ha usato per aiutare Zoe durante tutta la sua carriera giovanile.

«Quando andavo alle gare da piccola, mi aiutavano sempre con piccoli consigli tattici» ha raccontato Bäckstedt a CyclingNews nel 2023 . «Ricordo di aver partecipato a una gara a eliminazione su pista con mio padre a bordo pista che mi indicava con dieci dita – dieci corridori rimasti – così lo sapevo senza dovermi guardare alle spalle».

A gareggiare nel Women’s World Tour insieme a Zoe c’è sua sorella maggiore Elynor. Attualmente in forza all’UAE Team L’IMAD, la ventiquattrenne è passata al professionismo nel 2020 e ha seguito da vicino la sorella mentre si faceva strada nel mondo del ciclismo professionistico. «È sempre lì per me anche se siamo in squadre diverse, e questo è davvero bello» ha detto Elynor.

02 Bäckstedt è già stata nove volte campionessa del mondo

Bäckstedt si è già laureata nove volte campionessa del mondo © Leo Francis/Red Bull Content Pool

La giovane età di Bäckstedt non rende giustizia ai risultati che ha già ottenuto in questo sport. Tra strada, ciclocross e pista, vanta ben nove titoli mondiali a livello Juniores e Under 23.

A questi vanno aggiunti sei titoli europei e altre nove vittorie nei campionati nazionali, per rendersi conto di quanto il suo talento sia sbalorditivo. Riuscire a eccellere in così tante discipline in modo così dominante dimostra chiaramente il potenziale di Bäckstedt come vera campionessa totale.

Ha solo 21 anni, ma si può tranquillamente scommettere che avrà una carriera brillante davanti a sé, e diversificare le discipline è un modo infallibile per assicurarsi che continui a divertirsi gareggiando.

«Non ti stanchi mai di pedalare perché fai sempre qualcosa di diverso» ha detto in un ’intervista a Eurosport. «Durante la settimana, quando esco ad allenarmi, uso la MTB, la bici da cross, quella da strada e la gravel… insomma, praticamente faccio di tutto».

I nove titoli mondiali di Bäckstedt

Zoe Backstedt conquista il campionato del mondo di ciclocross UCI 2024 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Gara su strada Juniores 2021

Gara su strada Juniores 2022

Cronometro Junior 2022

Cronometro U23 2025

Campionati mondiali di ciclocross Junior 2022

Campionati del mondo di ciclocross U23 2024

Campionati del mondo di ciclocross U23 2025

Staffetta mista di ciclocross 2025

Madison (pista) 2022

03 Bäckstedt si è inizialmente distinta nel ciclocross

Bäckstedt non ha fatto il suo ingresso sulla scena sulle strade asfaltate o sul legno di un velodromo, ma piuttosto nei campi fangosi del ciclocross belga. «Le condizioni ideali per me in gara sono due gradi e pioggia, proprio come quando ero piccola in Galles» ha detto alla BBC .

Dopo aver gareggiato per la prima volta con le Elite nell’inverno del 2020 – facendo il suo debutto pochi giorni dopo aver compiuto 16 anni – Bäckstedt ha collezionato risultati incredibili. Collezionando fino a 26 gare a stagione, è diventata una forza da non sottovalutare; spesso sale sul podio delle Coppe del Mondo a livello Elite, nonostante sia ancora una Under 23.

Zoe Bäckstedt ha primeggiato nel ciclocross sia da junior che da U23 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Quotation Direi che probabilmente sono una ciclista da classiche. Me la cavo bene sulle salite brevi e ripide. Quelle che durano dai 30" a un minuto al massimo. Zoe Bäckstedt

Nel 2021 Zoe Bäckstedt è entrata nella storia diventando la più giovane vincitrice di sempre di una gara di ciclocross belga di categoria Elite, quando ha conquistato la vittoria a Essen a soli 17 anni e 78 giorni.

Il ciclocross richiede una combinazione di potenza esplosiva, abilità e grinta, il che spesso rende i corridori di CX tra i migliori specialisti delle classiche del gruppo.

“Direi che probabilmente sono una ciclista da classiche” spiega Bäckstedt . “Me la cavo bene sulle salite brevi e ripide, quelle che durano dai 30 secondi a un minuto al massimo. Sono piuttosto esplosiva, immagino grazie al mio passato nel ciclocross. Ho una buona tecnica quando si tratta di affrontare le curve o di infilarmi in piccoli spazi per muovermi nel gruppo e ho un buono sprint finale.”

Abbiamo visto molti corridori passare con successo dal ciclocross alla strada – come Tom Pidcock , Wout van Aert e Blanka Kata Vas , solo per citarne alcuni – e sembra proprio che Bäckstedt sarà la prossima ad aggiungersi alla lista delle superstar del CX diventate leggende del ciclismo su strada.

04 Alla conquista delle medaglie nelle gare più prestigiose del mondo

Bäckstedt (all'estrema sinistra) fa il suo debutto al Tour de France Femmes © Tim de Waele/Getty Images

Anche se la sua bacheca dei trofei sta scoppiando, Bäckstedt ha ancora fame di successi e punta alle vittorie in alcuni degli eventi più prestigiosi del mondo.

«Se non fossi stata malata nel 2024, mi sarebbe piaciuto essere anche sulla linea di partenza a Parigi, ma semplicemente non è stato il mio anno» ha detto alla BBC . «È stato difficile da accettare, ma mi ha solo reso ancora più determinata a essere sulla linea di partenza in futuro».

Forse la voglia di gloria di Zoe Bäckstedt nasce dalla vicinanza che aveva ai campioni olimpici del passato quando cresceva a Cardiff. Da giovane ciclista, la vedevi spesso allenarsi all’iconico Maindy Velodrome – terreno di prova per personaggi del calibro di Geraint Thomas ed Elinor Barker – entrambi plurimedagliati olimpici.

«È una cosa fantastica da vedere: provenire dallo stesso club, fare giri al Maindy Velodrome e pensare “Sì, se lei ce la fa, ce la posso fare anch’io, magari posso seguire le sue orme”» ha detto Bäckstedt .

“Mi piacerebbe partecipare alle Olimpiadi, ai Giochi del Commonwealth, praticamente a qualsiasi grande evento tu possa nominare” ha aggiunto . “Mi piacerebbe esserci, vincere, salire sul podio, qualsiasi cosa”.

05 I primi successi fanno ben sperare per il futuro

Quando guardi i suoi risultati, è facile dimenticare quanto sia ancora giovane. Anche se corre nel Women’s WorldTour dal 2023, a Bäckstedt il successo ai massimi livelli è sfuggito per un po’.

Dopo aver fatto il suo debutto nel WorldTour all’Omloop Nieuwsblad del 2023 e aver fatto esperienza con una stagione completa di classiche di primavera, la stessa Zoe aveva detto che vincere una gara nella sua stagione d’esordio sarebbe stato «praticamente impossibile».

Arriverà una vittoria di tappa al Tour de France Femmes per Zoe Backstedt? © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Eppure, appena sei settimane dopo, ha visto con i suoi occhi com’è il successo nelle gare più importanti quando la sua compagna di squadra dell’EF Education-TIBCO-SVB, Alison Jackson, ha vinto l’iconica Parigi-Roubaix Femmes.

«Ho alzato lo sguardo verso la TV mentre entravo nel velodromo e l’ho vista sprintare… Ho continuato a guardare e poi ha iniziato a festeggiare. Ho fatto mezzo giro pensando: “Ce l’ha fatta davvero o no? Che sta succedendo?" Poi ho visto la mia massaggiatrice che mi urlava contro; a quel punto ho capito e ho iniziato a urlare anch’io», ha raccontato in un’intervista del 2023 . «Ho dato il massimo in quel giro per tornare indietro e vederla, è stata la cosa più bella di sempre».

Da allora, ogni stagione ha visto un costante miglioramento da parte di Bäckstedt, con il 2026 che si è rivelato una sorta di anno di svolta, grazie ai piazzamenti tra le prime cinque alla Dwars Door Vlaanderen e al Giro delle Fiandre.

Questa crescita anno dopo anno dimostra che Bäckstedt non è solo una talentuosa junior o under 23 destinata a perdersi tra le file delle élite; al contrario, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei nomi di spicco della sua generazione.

Il suo debutto al Tour de France Femmes è un passo emozionante e, con gli occhi puntati sulla cronometro individuale della quarta tappa, potrebbe diventare vincitrice di tappa al Tour de France Femmes già al suo primo tentativo.