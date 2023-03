Cicloturismo: Pietro Franzese ci racconta il coast to coast USA di 6.000 Km

Viaggiare è uno stato dell'anima. Ma anche un moto incessante che nel caso dello youtuber Pietro Franzese e del videomaker Emiliano Fava è durato 2 mesi da costa a costa, in totale autonomia: un’impresa sportiva e di sostegno dell'associazione Plastic Free . Partiti dal Golden Gate Bridge di San Francisco il 19 gennaio 2023, sono arrivati a Key West, il punto più a sud degli Stati Uniti Continentali in Florida, il 15 marzo pedalando 6.000 km e scalando 25mila metri di dislivello.

Dalle temperature gelide della California (fino a -8° sperimentati in tenda) fino al caldo umido dell'entroterra della Florida passando per tempeste di sabbia nel deserto di Sonora nel New Mexico e le paludi della Louisiana, i due viaggiatori hanno potuto vivere sulla propria pelle la vastità e varietà degli Stati Uniti. California, Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida sono gli stati che hanno attraversato: oltre 100 km pedalati ogni giorno, fino ai 285 km per la tappa finale da Miami a Key West, con un vento favorevole che li ha sostenuti per raggiungere il punto più a sud dell’isola. Hanno affrontato salite impegnative, come per raggiungere El Paso, che supera i 1000 m di altitudine, ma anche difficoltà sul percorso, come nei primi giorni in California, dove la presenza di alluvioni e frane ha costretto i due cicloviaggiatori a cambiare il percorso pianificato, e difficoltà tecniche, che hanno costretto verso la metà viaggio Emiliano Fava a uno stop forzato di alcuni giorni, per poi riprendere il viaggio e raggiungere Franzese per le ultime tappe.

Cicloturismo: Coast to Coast di Pietro Franzese "2 Italians across the USA" © Pietro Franzese

In questi due mesi di viaggio, Pietro Franzese ed Emiliano Fava hanno raccolto materiale video per creare un docufilm che uscirà nei prossimi mesi, ma hanno anche raccontato giorno per giorno la loro impresa sui loro social e sui loro canali YouTube.

Cosa hai pensato quando sei partito per l’avventura, e cosa hai pensato quando siete arrivati al termine?

Mi ricordo alla partenza quando a San Francisco ho aperto Google Maps e ho visto il puntino blu che indicava la mia posizione sulla costa del Pacifico così ho zoommato fuori con le dita e ho spostato la mappa fino alla costa est a Miami, la meta finale del viaggio pensando “Ah beh dai non è tanta strada”. Ho realizzato solo all’arrivo quanto in realtà sia stato lungo questo viaggio e quanto siano grandi di Stati Uniti. Non sono un paese, sono un vero e proprio continente. E io lo avevo appena attraversato.

Ogni viaggio è un cambiamento. Questo in che misura lo è stato?

Quasi tutti i miei viaggi in bicicletta negli scorsi anni sono stati in un periodo ben preciso. Ad esempio se fai un viaggio d’estate in Europa oppure in inverno in Marocco sai più o meno che clima ci sarà e cosa aspettarti. Viaggiare per due mesi e in un paese così grande ha voluto dire portarsi dietro attrezzatura ed equipaggiamento per climi molto diversi. Siamo passati dai -8° di notte in California a metà Gennaio ai 32° umidi di alle tre del pomeriggio in Florida ma in generale il clima e il vento sono stati molto variabili, tanto che ogni giorno è stato diverso dall’altro!

Cicloturismo: Coast to Coast di Pietro Franzese "2 Italians across the USA" © Pietro Franzese

Per me è stato un bel cambiamento il non sapere che cosa aspettarsi esattamente in termini di temperatura e quindi non sapere con precisione che cosa portarsi, aumentando di conseguenza l’attrezzatura da portarsi dietro. Ci sono stati giorni poi dove l’escursione termica variava di quasi 25° durante le 24 ore quindi… non è stato facile scegliere che cosa portarsi!

Avete tenuto una buona media di km giornaliera e ci tieni a dire che non sei un atleta. Come ci sei riuscito?

Penso che sia una questione di mentalità. Ormai viaggio da tanti anni ed è una questione di avere fisso in testa che “ce la farai a finire la tappa, anche se sembra dura”. I primi giorni sono i più duri perché bisogna ri abituare il fisico a fare un determinato numero di chilometri ma già al terzo giorno il corpo si abitua e inizia ad adattarsi allo sforzo richiesto… o almeno è così che funziona il mio fisico! Ci ho messo un po’ a conoscere e capire come far funzionare al meglio il mio corpo ma dopo diversi anni penso che sia davvero tutta questione di testa.

Quali sono state le difficoltà più grosse che avete incontrato?

Attraversare il deserto di Sonora è stato impegnativo dal punto di vista mentale, perché abbiamo fatto circa 2.000km con un panorama pressochè tutto identico e soprattutto con pochissime città dove avremmo potuto riparare la bici in caso di guasti o di un qualsiasi problema. In alcune zone in particolare poi ci sono stati spazi di anche 80 miglia di nulla quindi era importante che tutto funzionasse alla perfezione e così è stato. Ma se ci fosse stato qualsiasi problema alla bici magari dovuto alla lacerazione di un copertone a causa dei tantissimi detriti a bordo strada lasciati dai camion che percorrono la Interstate 10… l’autostop era l’unica soluzione.

Cicloturismo: Coast to Coast di Pietro Franzese "2 Italians across the USA" © Pietro Franzese

Seguendo le tue storie e i tuoi video, parlavi della differenza dall’essere in coppia e da soli, me lo puoi spiegare?

Per la mia esperienza viaggiare da soli ti rende in qualche modo più libero di decidere ad esempio quando partire alla mattina e fermarti alla sera o magari è più facile scambiare quattro chiacchiere con una persona incontrata per caso sulla strada… vero è che in due si ha la sicurezza di contare sull’aiuto dell’altro in caso succeda qualsiasi cosa. Io ed Emiliano ci siamo trovati bene fin da subito e nessuno di noi due ha un carattere che in qualche modo tende a prevaricare l’altro ma anzi siamo sempre stati in grado di dialogare su tutto e di organizzare il viaggio secondo le esigenze di entrambi. Trovare una persona del genere non è facile ma il mio consiglio è quello di conoscersi bene prima e di chiarire qual è l’obiettivo del viaggio, specie se è un’avventura così impegnativa e che vi porterà a stare a stretto contatto per tanto tempo. Patti chiari, amicizia lunga insomma.

Che impressione ti hanno fatto gli States e la sua gente?

Gli USA mi sono sembrati esattamente come in un film o una serie TV, come se in qualche modo avessi già visto quei luoghi. Ecco alcune zone deserte forse me le aspettavo meno… deserte! C’è da dire che abbiamo trovato fast food ovunque e zone commerciali con ristoranti, negozi, autosaloni e di tutto e di più lunghi anche diversi chilometri… per il tragitto che abbiamo seguito noi è stato come essere quasi sempre circondati da un gigantesco ed infinito centro commerciale. La gente è fantastica, sempre pronta a regalarti un sorriso un saluto o un “be safe” che non ho capito se è un consiglio o un augurio. Siamo stati ospiti di persone che ci hanno accolto anche per diversi giorni senza conoscerci, oppure ci hanno dato dei passaggi su un pick up in caso di aiuto e ci hanno sostenuto ed aiutato nel nostro viaggio. A livello umano sono stati davvero molto accoglienti!

Qual è stato lo stato che ti ha impressionato di più?

Senza dubbio la Louisiana con le sue infinite paludi lunghe decine e decine di chilometri. Sono luoghi che avevo visto solo attraverso uno schermo o che comunque non esistono in Europa. Pedalarci è stato come essere catapultato in un film. La quantità di animali e di natura qui è impressionante: uccelli, alligatori, alberi colossali che escono dai letti dei fiumi… me lo ricorderò per sempre.

I paesaggi più belli dove li avete visti?

Il Deserto di Sonora è stato un paesaggio forse ripetitivo, ma al tramonto diventa qualcosa di incredibile. Le montagne intorno all’altopiano diventano color rosso fuoco e tutta la vallata cambia di colore. Questo spettacolo era poi accompagnato dal silenzio o al massimo dallo sferragliare di un treno della Union Pacific e voilà, eccoci catapultati in un film western o in un fumetto di Tex Willer nella realtà.

Cambieresti qualcosa del set up della bici che hai usato?

No mi sono trovato benissimo con tutto quello che ho scelto prima di partire: dall’equipaggiamento alla scelta dei componenti. Ogni cosa è stata utile e anche se in 45 giorni di viaggio non abbiamo mai avuto a che fare con la pioggia sono contento di essermi portato una giacca antivento e antipioggia ad esempio, che mi è stata utilissima al mattino nel deserto per pedalare a zero gradi. Ecco forse avrei voluto avere una corona doppia per gli ultimi 2.500km che sono stati tutti in piano e con il 40 all’anteriore è stato un po’ più dura spingere sui pedali... ma alla fine va bene così, il monocorona lo trovo comodissimo lo stesso.

Una caratteristica del tuo compagno che ti ha aiutato a superare le difficoltà?

Sicuramente il pragmatismo di Emiliano. All’inizio del viaggio ho avuto tante piccole sfighe come aver rotto lo schermo del ciclocomputer, lacerato la tenda, perso un sandalo,… tutte piccole cose ma che se ti succedono ogni giorno ti demoralizzano. Emiliano mi ha aiutato ad analizzare le singole cose cercando di capire perché sono successe e a poco a poco risolvendole. E così ha fatto per tutto il viaggio.

Cambieresti qualcosa del vostro viaggio a conti fatti?

Prendo ogni viaggio per come viene. Anche perché il viaggio perfetto non esiste e da ogni esperienza si impara qualcosa. Possono sembrare frasi fatte ma è la realtà. Viaggio da tanti anni ormai in bicicletta e sono felicissimo di qualsiasi cosa mi succeda perché mi fanno imparare tantissimo, sia come viaggiatore che come persona. Ecco forse sono felice quando sono a casa perché magari sul momento mi demoralizzo e mi butto giù, però diciamo che ogni esperienza è oro quando si parla di viaggi avventurosi come questi.

Prossimi progetti?

Per ora riposarsi un po’ e staccare la spina per qualche settimana perché come diceva anche Forrest Gump “…sono un po’ stanchino”. Tra poco inizierà un bel periodo intenso e ricco di eventi gravel e qualche breve viaggetto poi magari a fine 2023 mi piacerebbe prendere su la bici e partire per qualche nuovo lungo viaggio, magari andando ad esplorare un nuovo continente… anche se non so ancora quale! Magari l’Asia o sempre in America anche se del sud… vedremo. Sicuramente non ho voglia di fermarmi del tutto, soprattutto ora che mi sto iniziando a divertire.

La raccolta fondi per Plastic Free Onlus

Il viaggio di Pietro Franzese ed Emiliano Fava è stato accompagnato ad una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe a sostegno di Plastic Free, associazione italiana che dal 2019 si occupa tramite la propria rete di volontari della creazione di appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e trasformazione dei Comuni in Plastic Free.

I soldi raccolti saranno interamente donati a Plastic Free e in particolare a uno dei progetti scelti da “2 Italians Across the US” come destinatario dei fondi raccolti: la salvaguardia della riserva naturale del Mida Creek in Kenya grazie alla collaborazione con l’associazione Sasa Rafiki. Ad oggi sono stati raccolti oltre 1700 euro, ma la raccolta continuerà ancora fino a fine mese. QUI POTETE SOSTENERLA CON UNA DONAZIONE .