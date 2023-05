Tutto quello che c’è da sapere sul circuito di Baku

Non sprecate tempo ed energie per appropriarvi in fretta di una cartina geografica: in Europa, nonostante tutti gli sforzi voi vogliate profondere nella ricerca, non troverete mai lo stato dell’Azerbaijan. Quest’ultimo infatti, appollaiato com’è in Asia nella regione transcaucasica, è ben lontano dai nostri confini ed è quindi difficilmente ricollegabile al nostro caro Vecchio Continente.