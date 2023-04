Tutto quello che c’è da sapere sul Circuito delle Americhe di Austin

Per vedere sfrecciare le auto di Formula 1 lungo i 5,513 km del tracciato che sorge nei pressi di Austin, in Texas, ci sono voluti tuttavia un paio d’anni da quel 2010. L’ingresso del Circuito delle Americhe nel calendario del Circus, inizialmente previsto nel 2011, è infatti slittato all’anno successivo: una diatriba sorta tra gli organizzatori del Gran Premio e i costruttori dell’impianto ha infatti causato un rallentamento nei lavori, causando l’annullamento della gara con largo anticipo. Disegnato come la maggior parte dei circuiti moderni dallo studio di progettazione che fa capo a Hermann Tilke, il Circuit of The Americas di Austin è uno dei tracciati che nel corso dell’anno ospita - sul medesimo layout - tanto la Formula 1 quanto il Motomondiale.

La mappa del Circuit of The Americas di Austin, in Texas