Tutto quello che c'è da sapere sul circuito di Imola

La storia del circuito inizia diversi anni fa, nell’ormai piuttosto lontano 1947. Fu allora infatti che Alfredo Campagnoli, Tonino Noè, Ugo Montevecchi e Graziano Golinelli fondarono l’Ente Sport e Turismo Imola, incaricato di promuovere la realizzazione di un tracciato che potesse ospitare gare motociclistiche. La prima svolta la si ebbe nel 1948, quando Enzo Ferrari venne coinvolto nel progetto: il Drake, assieme ai fratelli Maserati, si adoperò per far sì che la pista - inizialmente pensata come extraurbana - diventasse permanente e destinata anche a collaudi. I lavori per la costruzione di quello che nacque inizialmente come Circuito del Santerno (dal nome del fiume che gli scorre di fianco) iniziarono ufficialmente l’8 marzo 1950, al termine di due anni trascorsi dai promotori a richiedere e ottenere i vari placet necessari da parte tanto dell’Automobile Club d’Italia quanto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il circuito, la cui lunghezza iniziale misurava 5,017 km, venne realizzato unendo alcune delle strade che già si trovavano sulla collina in cui sorge, e solamente a partire dal 1960 si trasformò in un tracciato permanente munito di recinzione: fino a quel dì, infatti, le strade che ne avevano composto l’ossatura iniziale rimasero normalmente aperte alla circolazione.