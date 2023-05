Tutto quello che c'è da sapere sul circuito di Miami

Non occorre andare troppo indietro nel tempo per imbattersi nella genesi del Miami International Autodrome, l’impianto che ha dato alla Formula 1 la possibilità di gareggiare sul suolo della Florida per la prima volta nella storia della categoria. La realizzazione del circuito, un cittadino non permanente interamente costruito all’interno dei terreni privati che circondano l’Hard Rock Stadium, è stata infatti ufficializzata solo nell’ottobre 2019, al termine di un’impasse durata due anni e causata dalle difficoltà avute dai promotori in merito alla scelta dell’area su cui far sorgere la pista.