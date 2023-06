Diablo 4 è finalmente tra noi e sembra proprio che questa volta l'attesa sia stata ripagata con un titolo davvero in forma. Probabilmente passerete innumerevoli ore in compagnia del vostro personaggio principale, quindi è una buona idea prendersi del tempo per capire quale delle 5 classi disponibili al lancio fa al caso vostro . Potreste decidere di provarle tutte prima di dedicarvi a quella che vi piace di più, magari portandole tutte a livello 10, ma se come noi volete subito partire al massimo con una sola, qui sotto abbiamo riassunto le caratteristiche principali di ciascuna classe: ecco come scegliere la classe in Diablo 4 .

01 Barbaro

"Il Barbaro, eroe dalla forza impareggiabile, è in grado di maneggiare un intero arsenale di armi in battaglia, una per ogni occasione. Le sue grida di guerra risuonano forti e i possenti colpi al terreno disperdono le orde di nemici".

Questa classe predilige il combattimento corpo a corpo e può sostenere ingenti danni prima di cadere in battaglia. Ha svariate abilità che colpiscono la zona che lo circonda e può perfino attirare l'attenzione degli avversari per proteggere i propri alleati. Il Barbaro è l'unica classe a poter equipaggiare 4 armi contemporaneamente, beneficiando delle skill leggendarie di ognuna, e grazie al sistema arsenale può sbloccare delle abilità passive per le armi più utilizzate in battaglia. Come personaggio ha una buona mobilità ma le sue abilità hanno un raggio mediamente abbastanza limitato.

02 Druido

"Il Druido è un mutaforma selvatico, in grado di assumere le sembianze di un orso imponente o di un feroce lupo mannaro per combattere al fianco delle creature della natura. Governa anche la forza di terra, vento e tempesta, scatenando la collera degli elementi".

Questa classe è forse la più flessibile di tutte , dato che può trasformarsi in animale e combattere in corpo a corpo, oppure lanciare magie elementali per debilitare gli avversari dalla distanza. È persino in grado di evocare delle creature che combattono al suo fianco. La particolarità del Druido è che può trovare per terra delle sostanze lasciate dai nemici per poi offrirle ai suoi animali spirituali per sbloccare delle abilità passive molto variegate. Le sue build infatti vengono influenzate da queste abilità, potendo contare fino a 5 passive contemporaneamente a livello massimo. La mobilità del Druido è limitata ma il suo elevato numero di punti ferita lo rendono una forza inarrestabile.

03 Negromante

"I Negromanti sono acuti evocatori che generano inarrestabili orde di non morti. La loro Essenza alimenta i tre potenti pilastri delle Ossa, del Sangue e dell'Ombra per abbattere i propri nemici".

Questa classe è in grado di evocare un esercito di non-morti che combatte al suo fianco in ogni momento, per poi sostenerlo con una discreta varietà di magie, maledizioni e abilità. Ogni unità del suo esercito deve essere rianimata dal cadavere di un nemico sconfitto in battaglia, ma il bello è che le diverse categorie di non-morti possono essere personalizzate da una schermata apposita con abilità uniche in grado di modificare sostanzialmente il gameplay del Negromante. La sua mobilità tuttavia è la peggiore del gioco, e ha persino abilità che la limitano ulteriormente.

Tagliagole

"Il Tagliagole è un guerriero agile e adattabile che può specializzarsi nel combattimento ravvicinato o a distanza. È in grado di abbattere qualunque nemico con le sue armi infuse con gli elementi, eseguire potenti attacchi combinati e potenziare il suo arsenale con veleni letali e magia dell'ombra, con cui sconfigge i demoni impunemente".

Questa classe utilizza a suo vantaggio un sacco di gadget interessanti, come trappole, bombe, dardi e coltelli. È in grado di equipaggiare contemporaneamente un'arma a distanza, come archi e balestre, e due armi ad una mano. Sta poi al giocatore decidere se costruire una build ibrida oppure concentrarsi su uno stile ben preciso. Il punto di forza del Tagliagole è sicuramente la sua estrema mobilità, basta guardare un gameplay per capire che è l'unica classe in grado di spostarsi velocemente da un punto all'altro della mappa per attaccare i nemici senza sosta, ma in compenso è molto fragile e suscettibile agli attacchi nemici.

04 Incantatore

"L'Incantatore plasma gli elementi a suo piacere per ottenere la vittoria, scagliando lampi, trafiggendo i nemici con aculei di ghiaccio e facendo piovere meteore infocate dal cielo".

Questa classe è sicuramente quella più colorata e vibrante da giocare, in quanto riesce a riempire lo schermo di effetti particellari ed elementi magici di ogni tipo. La sua particolarità è che può selezionare fino a due abilità per modificarne radicalmente gli effetti in maniera passiva. Per usare le sue magie ha bisogno di mana, ma questo non viene generato attraverso gli auto-attacchi come per le altre classi, quindi va gestito in maniera bilanciata. La sua mobilità è molto buona ma la resistenza ai colpi è decisamente scarsa.