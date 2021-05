Quando nel 1993 uscì Super Mario Bros, il primo adattamento cinematografico ispirato ad un videogioco, non potevamo di certo aspettarci che quello sarebbe stato solo il primo di una lunga serie di film terribili con i nostri personaggi virtuali preferiti nei panni dei protagonisti. Nei successivi 10 anni se andavi al cinema a vedere un adattamento di questo tipo sapevi per certo che sarebbe stato un film di serie B da non prendere sul serio, nessuna eccezione. I soldi per il biglietto venivano giustificati solamente dalle battute che si facevano tra amici dopo la visione della pellicola o dalla possibilità di capirne i meme. Eppure di recente qualcosa è cambiato: sarà che i publisher sono diventati molto più cauti quando si parla delle loro preziose IP oppure che il giro d'affari intorno a questa tipologia di intrattenimento è cresciuto parecchio, sta di fatto che da qualche anno a questa parte sono usciti diversi adattamenti decisamente dignitosi, quasi ottimi. Ma non sta di certo a noi venirvi a dire quali sono, vogliamo sentire cosa ne pensate voi appassionati. Quindi votate i vostri film preferiti nella classifica qui sotto e scoprite assieme a noi quali sono i migliori film ispirati ai videogiochi.