Clementino è riuscito ad ammalarsi nella settimana di uscita del suo nuovo disco. Niente di grave, eh. Solo una grande seccatura per dover rinunciare alle interviste di persona e anche registrare una puntata di Made in Sud , il programma RAI di cui il rapper napoletano è presentatore.

«Se non altro, questa cosa mi ha insegnato a non accettare troppi impegni contemporaneamente» racconta Clemente dall'altra parte del telefono. La carriera nella musica e quella nella TV possono convivere tranquillamente in quel vulcano di energie che è il suo corpo, ma un progetto imponente come Black Pulcinella , forse il suo disco più hip hop da molti anni a questa parte, e un impegno costante come l'avventura in TV alla lunga possono risultare intensi, se accavallati. Poco male: il nostro è comunque soddisfatto della piega che ha preso la sua vita.

A parte queste rotture di scatole?

A parte questo sono tempi felicissimi. Magari fosse sempre così. Il disco piace a tutti, nell'ultimo anno sto facendo un lavoro in tutti i programmi televisivi, da The Voice a Made in Sud, poi mi sono fidanzato: voglio dire, magari fosse sempre così la mia vita. Sto lavorando tanto.

Com'è nata la carriera da presentatore?

È nata perché negli ultimi due anni, come sai, hanno annullato tutti i concerti e i tour. Quindi ho accettato di fare The Voice. Tanto ho detto: "Sono a casa, non si può suonare". Non una tournée in giro non avrei mai accettato, perché facendo il rapper la priorità è sempre stata la musica. Sono andato lì e si è rivelata una cosa fantastica. Sono impazziti tutti quando sono andato a The Voice, perché è uscito fuori il mio lato da showman che avevo già quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Fino al 2008, per capirci. Mi sono trovato a ritirare fuori le mie armi da intrattenitore ed è piaciuto molto. Da lì sono stato sia presentatore che ospite dalla Berté, nei programmi del pomeriggio. È un lavoro che voglio fare.

Anche Nerone tra l'altro faceva l'animatore.

Certo, con Max parliamo sempre di questo passato in comune. Ma ne parlo anche con Fiorello, che mi ha sempre dato tanti consigli.

Però Fiorello a differenza di Nerone non è tra i featuring del tuo disco.

No, ma mi hai dato una gran bella idea [ride]. Potrebbe fare l'intro di un mio album. Però un punticino SIAE te lo devo dare: non si sa mai, con questo rap che piace oggi potrei arrivare al triplo platino con un intro di Rosario Fiorello.

Non hai paura che questa svolta da showman televisivo porti via tempo ed energie alla musica?

Sì, perché l'ha già fatto! Già lo sta facendo. Ho fatto l'errore di fare due cose insieme. So di saper fare tante cose, ma una alla volta però. Questa cosa l'ho scoperta quest'anno. Sono riuscito a fare Tarantelle, il disco, poi sono andato a fare The Voice e poi ho fatto un altro disco, Black Pulcinella. Fino a lì mi sono trovato benissimo, perché le cose non si sono mai accavallate. Nel momento in cui ho accettato di uscire con l'album a fine aprile e allo stesso tempo iniziare Made in Sud a metà aprile, lì ho avuto un po' di problemi. Avevo bisogno di giornate di 48 ore. Sono contento di aver fatto l'uno e l'altro, ma mi sono pentito di averli fatti insieme. Perché devo fare le prove di Made in Sud, poi prendi l'aereo e vai a Milano per fare la promozione del disco, poi torna a Napoli per Made in Sud. Questo mi ha creato un po' di problemi. Magari la prossima volta mi organizzo meglio.

Non sembri comunque uno che si fa sopraffare dagli eventi.

No, in genere combatto come un leone. Molte volte sono caduto ma mi sono sempre rialzato. Io già sono paranoico e insicuro, se mi lascio prendere dalle cose non ne esco più. Devo solo imparare a gestire meglio le forze. Solo quello.

La maggioranza dei feat. sono tuoi concittadini napoletani: fa parte del concept dell'album?

Più che altro, sono tutti più giovani di me. Io qui sono Zio Clemente, più che Clementino. Non c'è nessuno più vecchio di me nei feat. È capitato così. Scrivevo una canzone: ok, questo è un pezzo street e allora ci metto J Lord e Speranza. Poi ho fatto un pezzo mega tecnico. Chi ci metto? Mattak. È uscito tutto in maniera naturale. Mi è piaciuto molto fare questo album, perché non c'è niente di studiato a tavolino. Canzone d'amore? Tac. Madame e Nicola Siciliano. Ho letto da qualche parte che questo sarebbe il migliore album. Io questo non lo so: di certo, è il mio album più rap. Gli altri comunque hanno tendenze pop. In uno avevo Pino Daniele, in un altro avevo Jovanotti, i Negrita, Meg dei 99 Posse. Qui è hip hop a tutti gli effetti. Che non è né meglio né peggio, eh. Ho semplicemente fatto qualcosa di diverso.

Forse è anche il momento per farlo. C'è tanto rap, ormai è tornato da un po' anche il boom bap.

Mamma mia, quella è proprio la mia musica preferita. Il boom bap della West Coast. Tra parentesi, io vengo da Napoli, e Napoli è la West Coast italiana.

Comunque ti sei tenuto poche tracce nel disco, per i tuoi standard.

Di base non ho voluto fare un album lungo. Non lungo come i miei album del passato: prendi Miracolo, che è un doppio CD da 16 tracce per CD. Avevo paura di buttare via canzoni che poi non sarebbero più uscite. Ho deciso di mettere meno tracce per rendere più fruibile il tutto. Ne ho messe 15 e il disco dura tipo 42 minuti. Secondo me scorre. Mettere 3mila tracce non aveva senso. Ma quello che importa è la durata complessiva. Ormai gli album non possono più durare un'ora e un quarto. Devono stare sui 40 minuti. È per questo che molti rapper oggi fanno canzoni da un minuto e mezzo. Ritornello, strofa, ritornello, fine. Non sento neanche più le 16 battute. Sento 12 o 8 battute e parte il ritornello.

Nel mio caso, ho voluto fare quello che sono: l'hip hop. Io sono un B-boy a tutti gli effetti. Ho sempre collezionato, ascoltato. Sono un'enciclopedia del rap americano anni Novanta. Vengo dalle gare di freestyle. Nell'arco 2004-09 le ho vinte tutte, così come Nerone ed Ensi. Ho vinto il Tecniche Perfette, il 2theBeat, il Da Bomb. Quindi, voglio dire, tutta questa roba devo per forza portarla avanti. Non posso lasciarla nel dimenticatoio.Anche perché mi capita di ascoltare tantissimi dischi di tantissimi rapper: hanno tutti lo stesso suono, lo stesso messaggio e molto spesso le stesse parole. Come se uno dice: "Cane, gatto, scrivania, letto", poi l'altro dice con un ordine diverso "Scrivania, cane, letto, gatto". Madonna che palle! A un certo punto mi rendo conto che, su 10 dei rapper delle nuove generazioni, solo 3 alla fine vanno avanti.

Ho visto passare l'era rap-pop, l'era rap-drum n bass, l'era rap-dubstep, poi rap-reggaeton, poi rap-trap. Adesso c'è il rap-drill: ma stai sicuro che su tutte 'ste generazioni, che io osservo da fuori ma anche da dentro, su 10 artisti solo 3 vanno avanti. Perché è normale, la gente se ne accorge quando poi la pigli per il culo. Ci sono passato pure io [ride].

Oppure ci sono quelli che apertamente prendono per il culo, come Nello Taver . E tu sei stato il primo ad avergli fatto fare un feat. ufficiale.

Vabbè, ma lui è un genio. Lui mi ricorda Redman del Wu-Tang Clan, con questo rap sboccato e divertentissimo. Io ho fatto questo pezzo, che inizialmente si chiamava "Grosso guaio a Nola York". Io sono di Nola, e noi qui a Napoli la chiamiamo Nola York. Parte 'sto pezzo che sembra la versione rappata di Una Notte da Leoni e ho detto: "Ok, qui mi serve qualcuno pesante, esplicito." Allora ho pensato a Nello Taver. Ma lui non è di Nola, quindi abbiamo dovuto cambiare il titolo in Crazy Shit (VM 18). Era un allineamento planetario inevitabile. Lui è uno psicopatico come me.