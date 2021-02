The Path to Xibalbá: un'avventura attraverso la penisola dello Yucatán

Jonathan Paredes e Orlando Duque, due tra i cliff diver più celebri al mondo, hanno intrapreso un emozionante viaggio lungo 5 giorni da Mérida a Valladolid, in Messico, a caccia di cenote. Ne hanno trovati circa una dozzina, con vari livelli di difficoltà e caratteristiche, all'insegna della sfida ma anche della nostalgia, in quanto fu proprio in uno di questi che il primo diede il via alla sua carriera nella Red Bull Cliff Diving World Series.