Gary Hunt giocherà in casa nella tappa iniziale della World Series

Gary Hunt, 8 volte campione della Red Bull Cliff Diving World Series, ha vinto tutti i suoi titoli vestendo i colori del Regno Unito, il suo paese natale. Ma nella nuova stagione, che partirà il 12 giugno, il “Brilliant Brit”, come veniva chiamato, gareggerà rappresentando il suo nuovo paese, la Francia, e lo farà nelle acque di Saint-Raphaël, in Costa Azzurra.

“È emozionante tornare a tuffarsi dalle grandi altezze! Lo scorso anno non ho potuto superare i 10 metri, e mi sono focalizzato su quelli per potermi qualificare ai Campionati Europei”, ha affermato Hunt.

