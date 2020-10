Le cose da sapere sulla vita di Coez

A pensarci bene, tutta questa grande ondata di cantautorap degli ultimi anni ha un notevole debito con Coez . È stato lui a raccogliere l'eredità di Tormento e i Sottotono e portarla al livello successivo. Ma per fortuna, il rapper romano de La musica non c'è dopo tanti anni di sforzi e sacrifici ha raccolto i grandi e succosi frutti del suo lavoro, a suon di sold out e dischi di platino.

Il Giovane Fuoriclasse ha in serbo grandi cose per il futuro. Rivediamo la sua carriera, dalle origini al doppio platino di "20"

L'infanzia e gli inizi

Silvano Albanese nasce a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, l' 11 luglio 1983 . I genitori si sono trasferiti lì per lavoro, ma dopo neanche 3 anni la madre prende il piccolo e si sposta a Roma , senza marito però. Crescere senza un padre sarà chiaramente un elemento determinante nella sua personalità, così come nella carriera. Alle elementari, Silvano sogna di fare l'attore, tant'è che nelle recite ottiene sempre il ruolo di protagonista, anche grazie a un ego pronunciato.

In prima media arriva persino a frequentare un corso di teatro, ma l'amore per la recitazione subisce un contraccolpo nel momento in cui arriva il rap . L'anno dopo infatti scopre le rime e le canne. «È l’anno in cui mi hanno bocciato» ha raccontato ad Alessandra Lanza in un'intervista lunghissima su Medium. «Volevo essere un bad boy, quindi fanculo il corso di teatro e fanculo il lavoro di attore. Era il periodo del rifiuto totale, quel periodo in cui se ti impegni a fare qualsiasi cosa ti senti un coglione».

È in questo periodo, più o meno a 13 anni, che Silvano adotta il soprannome che lo accompagnerà per sempre: Coez . Più che un moniker, sulle prime è proprio una tag, una firma da apporre poco legalmente sui muri (ce n'è ancora uno suo tutto blu in Via Libetta a Roma). Quella dei graffiti è la prima grande passione di Coez: fino ai 19 anni, la musica è soltanto un sottofondo per le serate trascorse a bombolettare gallerie, treni, tram.

I Circolo Vizioso e i Brokenspeakers

«Forse, semplicemente, quando si cresce servono più parole per dire qualcosa e viene spontaneo muoversi verso le persone, nonostante l’egocentrismo» prosegue Coez nell'intervista. «E se da ragazzino quando gli altri writer mi coprivano i graffiti ci stavo male e mi incazzavo, quando ho iniziato a fare canzoni ho pensato: queste non me le possono cancellare, queste restano».

A 19 anni, ritenuto ormai troppo pericoloso il mestiere da street writer, Silvano insieme a due compagni della Scuola Cinematografica, Franz e Nicco, fonda il suo primo collettivo rap: i Circolo Vizioso . È il 2002 e di rime non si campa, a meno che tu non sia gli Articolo 31. Quindi per tirare avanti, il nostro beniamino lavora come microfonista e fonico in TV, un impiego che non ricorderà mai sotto una buona luce.

Quanto ai Circolo Vizioso, nel 2004 esce anche un primo disco, Terapia, ma quando alla crew si aggiungono anche Lucci e Snais, la ragione sociale viene cambiata in Brokenspeakers . Parliamo di una classica crew di rap romano, sull'onda delle più famose Truceklan e Colle Der Fomento, quindi con un boom bap vecchia scuola e punchline d'impronta rap battle. Danno, uno dei Colle der Fomento , partecipa anche a una traccia del primo disco del collettivo, L'Album (2008). Segue un ultimo LP quattro anni più tardi, Fino al collo , e poi il progetto viene abbandonato. O forse lasciato solo in un lungo stand by.

La carriera solista