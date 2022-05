Come si sente uno sviluppatore il giorno del lancio?

Fortuna Imperatore - in arte Axel Fox - è una sviluppatrice autodidatta che ha vinto la prima edizione del Red Bull Indie Forge. Ha esordito nella scena indipendente con Freud's Bones, il primo gioco narrativo punta e clicca a omaggiare la nascita della psicoanalisi e il suo fondatore, affrontando i temi della sessualità e delle nevrosi farcite di dubbi esistenziali. Nel gioco vestiremo i panni dello psicoanalista austriaco, tormentato da eterni dubbi e interrogativi esistenziali al punto da venir posseduto da una voce interiore che non sarà altro che quella dei videogiocatori stessi. Un viaggio intimo e personale nella quotidianità di Freud che ci permetterà non solo di ripercorrere parte della sua vita, ma anche di riscoprire noi stessi in un videogioco interessante e alternativo che potrebbe offrire una visione caratteristica della psicoanalisi.