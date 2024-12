Come le ambizioni di Aidan Heslop stanno cambiando il cliff diving

Quando si cresce seguendo da vicino le carriere di giganti dello sport come Tom Daley e Gary Hunt è normale sviluppare una certa ambizione. Non deve stupire dunque che la carriera di Aidan Heslop lo abbia portato già ora a raggiungere un obiettivo di assoluto rilievo: essere un punto di riferimento della propria categoria.

Considerato uno degli atleti di punta della "nuova generazione" di cliff diver, Heslop è sempre stato pronto per la grandezza.

Aidan Heslop festeggia il suo titolo con il trofeo King Kahekili © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Il nuovo vincitore del trofeo King Kahekili è stato uno dei primi "cliff diver puri": un atleta, in sostanza, il cui percorso sportivo è stato da sempre orientato solamente verso il cliff diving. Heslop ha vissuto e respirato l'atmosfera di questa disciplina fin dall'infanzia, ha seguito le orme di leggende del cliff diving salite alle luci della ribalta prima di lui e ora può finalmente unirsi a loro come il campione che è.

01 Puro cliff diving, pura ambizione

"Credo che la mia ambizione sia quella di dimostrare di poter essere dominante in questo sport. Non parlo solamente di vincere un campionato del mondo, ma di essere considerato irraggiungibile dagli altri tuffatori... essere la persona che tutti vogliono battere", ha detto Heslop la scorsa stagione, quando era in corsa per il titolo di campione di Red Bull Cliff Diving.

Ora, a stagione conclusa, Heslop può dirsi sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo. Non solo si è guadagnato il titolo di Campione del Mondo Acquatico 2024, ma il neo-campione delle World Series e prodigio dei tuffi è diventato anche il sesto tuffatore di sempre nella categoria maschile delle World Series a detenere l'ambito trofeo King Kahekili.

Heslop non è solamente il volto di una nuova generazione di tuffatori: ora è il cliff diver numero uno al mondo. È il nuovo punto di riferimento.

Il cielo è il limite per Aidan Heslop © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Concentrazione, ambizione e determinazione sono da tempo radicate nella psiche del ventiduenne. Il viaggio di Heslop , che l'ha portato a trasformarsi da giovane prospetto nel mondo dei tuffi a icona del cliff diving è stato ben documentato. Dall'essere un bambino di sette anni appassionato di BMX e ispirato da Tom Daley, il giovane Heslop, in cerca di adrenalina, si è riscoperto attratto dai tuffi dalle grande altezze quando - all'età di 10 anni - ha scoperto il cliff diving grazie al GOAT di questo sport, Gary Hunt.

La scintilla è scoccata quando Owen Weymouth, amico e compagno di tuffi di Heslop, ha condiviso un video in cui Hunt si esibiva nel tuffo più difficile del mondo. "Ho pensato: 'Non può essere vero. Non è possibile'", ricorda Heslop. "Sono sempre stato un ragazzo un po' pazzo, non stavo mai fermo, saltavo dai muri e mi arrampicavo sugli alberi. Quindi l'idea di lanciarmi da 27 metri di altezza mi ha subito conquistato". Da quel punto in avanti, il giovane tuffatore ha colto ogni occasione a sua disposizione per entrare in contatto con le neonate World Series.

Il giovane Aidan fa una foto con Orlando Duque e Jonathan Paredes © Aidan Heslop/Red Bull Content Pool L'allora appassionato di cliff diving è adesso un punto di riferimento © Aidan Heslop/Red Bull Content Pool

Per un Heslop pre-adolescente, alle prese con i primissimi passi della sua carriera, seguire la carriera di Hunt e vedere uno dei più grandi della categoria spingersi oltre i confini dello sport e delle capacità atletiche è stato fonte di ispirazione. La leggenda del cliff diving incarnava tutto ciò che il giovane britannico desiderava diventare: un impavido amante del brivido, un pioniere di grande talento e un campione quasi invincibile. Hunt era il tuffatore da battere.

Queste erano le caratteristiche che Heslop credeva di poter incarnare un giorno.

Gary Hunt era il mio idolo, perché potevo rapportarmi a lui molto più che a Daley Aidan Heslop

"Io e Gary siamo tuffatori simili tecnicamente, per il modo in cui facciamo le torsioni e le capriole. Ovviamente non sto cercando di essere esattamente come Gary, ma è stato un buon punto di partenza: rendersi conto di avere le stesse caratteristiche di un campione del mondo non è una brutta sensazione a 14 anni".

Un giovane Heslop con l'idolo Gary Hunt e la banda a Bilbao, 2019 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Nel 2018, all'età di 16 anni, Heslop ha fatto il suo debutto alle Red Bull Cliff Diving World Series. Nel 2019 aveva già fatto la storia, diventando il più giovane a salire sul podio e il più giovane vincitore di una competizione. Nel 2022 è salito sul gradino più alto del podio alla sua prima apparizione come tuffatore permanente, all'apertura della stagione a Boston. Questa impresa è stata resa ancora più dolce dal fatto di aver condiviso il successo con la fidanzata Molly Carlson , esordiente alle World Series.

Due stagioni dopo, a soli 22 anni, l'ambizione di Heslop non conosce limiti. Già considerato un titano del cliff diving, si è anche guadagnato la reputazione di atleta che continua a spingersi oltre i confini dello sport estremo più antico del mondo. Diventando il più giovane campione nella storia della Red Bull Cliff Diving World Series, Heslop si è già guadagnato il suo status di leggenda.

02 Come Duque ha visto un campione in divenire

L'ascesa di Heslop non è stata una grande sorpresa per chi lo conosce bene, soprattutto per la leggenda della Red Bull Cliff Diving World Series Orlando Duque .

Ben prima che il britannico si lanciasse in alcuni dei tuffi più difficili che questo sport avesse mai visto o che puntasse dritto alla vetta della classifica, Duque - che è peraltro l'attuale Direttore Sportivo delle World Series - aveva previsto che il giovane tuffatore sarebbe diventato un giorno un campione, con il potenziale per scuotere questo sport dalle fondamenta e diventare un vero e proprio dominatore.

"Aidan è stato vicino a questo mondo fin da quando era un bambino, me lo ricordo da piccolo. È sempre stato legato a noi del Red Bull Cliff Diving. Penso che sia fantastico: si vedeva che voleva provarci davvero, ma ovviamente era così giovane che ha dovuto aspettare di poterlo fare. Quando è arrivato, è arrivato con il botto. Non stava giocando: voleva sul serio arrivare più in alto di chiunque altro".

In tuffo dal famoso balcone di Polignano a Mare © Romina Amato/Red Bull Content Pool È talmente preparato che ormai nulla lo turba più Orlando Duque

Dal punto di vista di Duque, l'ascesa di Heslop al vertice era semplicemente inevitabile, visto il suo talento, la sua passione e la sua determinazione.

"Penso che fosse destinato a diventare grande in questo sport, e sono davvero felice di vedere la sua fiducia", ha commentato Duque. "Si è preparato così a lungo e così bene che ormai nulla è in grado di preoccuparlo. È bello vedere qualcuno gareggiare in questo modo".

03 Quando il sogno diventa missione

I primi giorni da junior del britannico lo hanno visto alle prese con il trampolino da 1 m, il trampolino da 3 m con la piattaforma da 10 m nella sua città natale, Plymouth, nel Regno Unito. Già allora, il suo talento naturale e la sua fenomenale consapevolezza aerea facevano sì che fosse in grado di distinguersi dalla massa.

Questo talento, unito a una fame insaziabile per l'avventura e l'adrenalina, ha fatto sì che fin dall'inizio Heslop si costruisse la reputazione di essere sempre pronto a fare i tuffi più grandi e difficili.

Non avendo però un background ginnico, il giovane Heslop ha dovuto lavorare duramente sull'allenamento per eliminare gli aspetti più "grezzi" dei suoi clamorosi tuffi, affinando le rifiniture e la tecnica che avrebbero permesso di ottenere punti dai giudici.

A 15 anni, con tre medaglie d'oro alle nazionali juniores già conquistate, Heslop aveva trovato la sua forma vincente. Essendo figlio di genitori gallesi ebbe l'opportunità di rappresentare il Galles ai Giochi del Commonwealth, ma nonostante i suoi successi in piscina i tuffi dalle scogliere erano ancora nel campo visivo di Heslop: il sogno di diventare imbattibile in questo sport esercitava su di lui un'attrazione irresistibile. Il giovane britannico aveva solo bisogno di mettere un piede nella porta, e stava pazientemente aspettando l'occasione per spalancarla.

Non ha dovuto attendere a lungo. Nel 2018, Heslop è infatti stato invitato a debuttare nella patria spirituale della Red Bull Cliff Diving World Series: Polignano a Mare, in Italia. Gareggiare ufficialmente nella splendida località pugliese come cliff diver Red Bull è stato un momento cruciale per l'allora sedicenne.

1 min Alla scoperta del più giovane tuffatore dell'evento Guarda il debutto del più giovane concorrente di sempre del Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare.

Sospinto dall'adrenalina dei tuffi da 27 metri e dal poter competere con i migliori al mondo, la strada di Heslop verso il successo ha iniziato ad assumere contorni differenti. All'improvviso, il cliff diving era diventato una destinazione nuova e accessibile sulla mappa.

Heslop si è classificato all'11° posto al suo debutto nelle World Series e nel 2019, a Bilbao, ha chiuso al 3° posto diventando il più giovane tuffatore di sempre ad avere raggiunto questo traguardo. Il britannico era la punta di diamante di una nuova generazione di cliff diver, e il risultato ottenuto a Bilbao da questo adolescente così sicuro di sé ha mandato in tilt tutte le World Series lasciando presagire quello che sarebbe successo in futuro.

Per Heslop è stato anche il momento in cui il cliff diving si è trasformato: non si trattava più solo un evento divertente, ma di un obiettivo da raggiungere e conquistare. Il sogno era diventato la missione, e a quel punto il britannico ha iniziato a nutrire la concreta aspirazione di diventare un plurivincitore del trofeo King Kahekili.

04 Il fattore Molly

Nel 2021, il britannico è stato nuovamente invitato a partecipare a diverse tappe delle World Series come wildcard e all'inizio della nuova stagione ha incontrato la collega Molly Carlson, una cliff diver.

"Ho conosciuto Molly grazie al cliff diving durante la tappa del Red Bull Cliff Diving a Downpatrick Head in Irlanda nel 2021. Ci conoscevamo già attraverso i social media, ma siamo entrati subito in sintonia e siamo diventati amici dal momento in cui ci siamo incontrati", spiega.

Tuffi a Downpatrick, dove Aidan ha incontrato Molly © Romina Amato/Red Bull Content Pool

È stato un altro momento decisivo nella storia di Heslop: i due, infatti, hanno iniziato una relazione. Giovani atleti straordinariamente talentosi, entrambi alla guida della nuova generazione di cliff diver, Heslop e Carlson hanno visto nascere un rapporto solido. Quest'ultimo è stato un fattore determinante per il trasferimento di Heslop, che ha attraversato l'Atlantico fino a Montreal, il Canada, nel Paese natale di Carlson.

Sotto l'ala dell'allenatore di Carlson, Stephane Lapointe, Heslop si è unito alla sua ragazza e ad altri quattro atleti per allenarsi più volte alla settimana nel centro olimpico della città, l'unica struttura indoor al mondo con una piattaforma di 20 metri. Nonostante programmi a volte diversi - gare, allenamenti, sessioni di analisi video, progetti Red Bull e via discorrendo - Heslop dice che lui e Carlson si allenavano insieme in piscina praticamente ogni giorno.

Il programma fitto e la natura di questo sport fanno sì che il benessere mentale sia una priorità sia per l'allenatore Lapointe che per il duo di tuffatori. Nonostante la sua suprema sicurezza in pedana e la sua capacità di affrontare la paura, neppure Heslop è immune dalla pressione di competere ai massimi livelli sul palcoscenico mondiale.

"Prepararsi mentalmente a questo sport è sicuramente più difficile che prepararsi fisicamente", commenta Heslop. Ma grazie al sostegno reciproco e incrollabile, il giovane britannico e la popolare cliff diver canadese formano una squadra formidabile.

Aidan e Molly festeggiano la vittoria di Aidan a Polignano a Mare, nel 2023 © Romina Amato/Red Bull Content Poo

"Essere in grado di comprendere i momenti difficili che attraversiamo come atleti è di grande aiuto nel nostro rapporto", aggiunge Heslop. Come sostenitrice della salute mentale, Carlson ha trascorso anni a costruire il suo movimento Brave Gang parlando apertamente dei suoi problemi, delle sue paure e delle sue ansie alla sua comunità online. Ma a livello personale Heslop si sente fortunato ad avere al suo fianco qualcuno che semplicemente lo capisce.

A volte può essere difficile spiegare quello che si sta vivendo a chi non è del mestiere, ma con Molly è molto semplice. Aidan Heslop

05 Sincronizzare gli alti e i bassi

Come metà della "coppia di potere del cliff diving", Heslop si trova ora nella posizione unica di condividere con la sua compagna le montagne russe di ogni singola tappa del calendario della Red Bull Cliff Diving World Series. I due condividono persino un rituale pre-gara: "Io e Molly suoniamo una canzone specifica al massimo volume del nostro altoparlante nella stanza d'albergo, saltiamo sui letti e ci lanciamo a vicenda gli orsacchiotti di Molly", spiega Heslop. "Diventa piuttosto faticoso, ma sembra funzionare!".

La loro storia da tuffatori permanenti è iniziata in modo fiabesco all'apertura della stagione 2022, a Boston. La coppia ha fatto irruzione sulla scena, arrivando "a bomba" per scuotere la vecchia guardia e sottrarre i trofei dei vincitori da sotto il naso dei giganti del cliff diving Rhiannan Iffland e Gary Hunt.

2 min Red Bull Cliff Diving Boston - I momenti migliori Guarda il meglio dell'azione da Boston mentre iniziano le Red Bull Cliff Diving World Series.

Con Carlson che ha ottenuto il primo "10" della stagione e con il Forward 4 Somersaults 3 1/2 Twists Pike di Heslop che ha infranto l'allora record per il punteggio più alto mai raggiunto con un tuffo singolo nella storia del Cliff Diving, i due giovani talenti hanno spostato l'asticella ancora più in alto vivendo il sogno sul gradino più alto del podio.

I due hanno sincronizzato le loro vittorie ancora una volta, all'inizio della stagione, nella città natale di Carlson, Montreal. La vittoria congiunta ha contribuito a garantire alla canadese il secondo posto nella classifica femminile e ha spinto Heslop in cima alla classifica maschile, dove sarebbe rimasto fino alla vittoria finale ottenuta a Sydney.

I vincitori di Montreal, Aidan e Molly © Romina Amato/Red Bull Content Pool

"È stato un momento davvero speciale sotto molti punti di vista. Vincere davanti alla mia famiglia, vincere insieme a Molly e raggiungere il mio record personale è stato davvero un evento memorabile", commenta Heslop.

Ma se è vero che le vittorie condivise nelle World Series portano gioia, è altrettanto vero che competere ai massimi livelli può significare anche incappare in doppie dosi di delusione, sconforto e ansia. Per il nuovo campione, è il prezzo che vale la pena pagare per inseguire la vittoria.

Guardare l'altro tuffarsi ed essere stressato per lui è spesso una cosa molto difficile da fare. Aidan Heslop

06 Trovare l'equilibrio

Dopo aver trascorso tre stagioni a lottare per quel titolo di campione che ha sempre creduto di poter vincere, il 22enne è ancora agli inizi della sua storia. È molto probabile che il 2024 segni l'inizio del dominio sportivo a cui Heslop aspira fin dai primi giorni di tuffi.

Tuttavia, con gli standard di questo sport in continua crescita ed evoluzione, rimanere in testa al gruppo portando nuovi livelli di difficoltà e complessità sulla piattaforma genera naturalmente un elemento di rischio. L'allenamento fisico e mentale non si ferma mai, fino agli ultimi secondi prima della gara.

"Uso la musica, la giocoleria e i giochi per tenere la mia mente occupata e stimolata prima di un tuffo. Ma l'ultima cosa a cui penso prima di un salto può variare molto", dice. "A volte sono completamente concentrato sul tuffo, altre volte invece ho un po' di paura e altre ancora non sono affatto concentrato".

Nonostante la sua esperienza, Heslop confessa che neppure lui è sempre del tutto sicuro di dove si trovino i limiti delle sue capacità e, di tanto in tanto, deve fare un passo indietro e ricalibrarsi.

"All'inizio del 2023 stavo provando un nuovo tuffo, il 'back quad quad': quattro backflip con quattro avvitamenti. L'anno precedente avevo eseguito il tuffo con un salto mortale in meno. Sapevo che questa modifica avrebbe reso le cose difficili, ma non mi ero reso conto di quanto le sarebbero state difficili", ricorda. "Il mio primo tuffo si è concluso con un brutto atterraggio, che mi ha fatto male al collo e mi ha impedito di provarne altri. Quando ho riprovato il tuffo per la Coppa del Mondo di Acquaticità il risultato è stato decisamente migliore, ma è comunque di gran lunga il tuffo più difficile che abbia mai fatto", confessa.

Heslop ha accantonato i suoi tentativi di portare il tuffo alla stagione 2023 della Red Bull Cliff Diving World Series, ma non è detto che non possa fare la sua comparsa in futuro. Nonostante la sua sfrenata sicurezza e l'apparente gusto per l'adrenalina, Heslop si considera piuttosto equilibrato, e forse è per questo che nella sua carriera ha avuto solo pochi incidenti.

L'adrenalina sale... tuffandosi dalla Fortezza di Rumkale a Gaziantep © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Durante le riprese di un progetto a Rumkale, in Turchia, sono arrivato a un metro dalla parete rocciosa da 26,5 metri di altezza. Questo mi ha fatto battere il cuore Aidan Heslop

"All'Adrenalin Quarry, vicino a casa mia nel Regno Unito, stavo provando un nuovo tuffo e mi sono perso a metà del movimento. Nonostante non avessi idea di dove mi trovassi in aria, sono riuscito in qualche modo a correggermi e ad atterrare sano e salvo", ricorda. "Per fortuna non ho ancora avuto grossi infortuni nei tuffi da scogliera, ma sicuramente ho avuto qualche incidente con le rocce. È sempre un po' un esame di coscienza quando si rischia di colpire una roccia a 80 km/h", ammette.

07 Traguardo raggiunto... ma non c'è tempo per riposare

È improbabile che il nuovo vincitore del trofeo King Kahekili possa avere molto tempo libero nel prossimo futuro. Heslop è il primo ad ammettere che essere guidati dalla feroce ambizione di non solo vincere, ma anche di ridefinire questo sport è un lavoro duro: significa allenarsi ogni giorno e impegnarsi al massimo.

Per il nuovo campione, questo è un prezzo che vale la pena pagare mentre si insegue la vittoria. Heslop sta creando la sua eredità, determinato com'è a diventare il nome più importante del cliff diving, e non c'è giorno che non porti fatica. L'ultima vittoria, per il britannico, non è la vetta, ma il trampolino di lancio per un futuro che promette di fargli raggiungere altezze ancora più alte.