Come comprare una bici elettrica usata: la guida per un acquisto sicuro

Il mondo delle eBike è in fermento, con nuovi modelli che si susseguono ininterrottamente di anno in anno, introducendo motori più performanti, batterie più piccole e capaci, e geometrie sempre più moderne ed efficaci. Se l’acquisto del nuovo per molti può risultare ancora un investimento importante, dovuto al fatto che le biciclette elettriche, anche quelle più economiche, hanno prezzi di acquisto medio-alti, il mercato dell’usato offre la possibilità di comprare eBike in buone condizioni pagandole tra il 30% e il 50% in meno del prezzo di listino. Occasioni ghiotte per chi vuole avvicinarsi al mondo delle eBike, ma da valutare sempre attentamente.

La prima cosa da valutare: la taglia

È un'occasione da prendere al volo, ma la taglia non è esattamente la vostra. Attenzione: ok risparmiare, ma correte il rischio di pentirvene quando la userete. Prima di prendere contatti con il venditore cercate online le tabelle indicative del produttore che aiutano a identificare la taglia giusta.

Attenti alla sciatteria

Quando si compra una e-bike di seconda mano è logico pensare che sia stata usata e sfruttata. Certo, potete incappare nel classico affare, con la bici praticamente nuova o usata diversamente da quello per cui è stata concepita (una e-mtb da enduro usata per le passeggiate domenicali al parco). Se non siete così fortunati da trovare il jolly, sarà sicuramente doveroso capire come sia stata sfruttata la bici a cui avete puntato. A meno che, dunque, la bicicletta sia seminuova, qualche graffio su pedali e magari anche sul telaio è assolutamente normale e di sicuro non pregiudicano il suo valore. Certo, il troppo stroppia, e se ci sono tanti graffi o peggio dei solchi, specie sul telaio, è un segnale di una scarsa attenzione e sciatteria che può riguardare anche la regolare manutenzione del mezzo e delle parti meccaniche.

Il display (se presente)

Se l’e-bike è di ultima generazione sarà dotata di display con il totale di chilometri percorsi. Sicuramente non sarà affidabile come quello delle auto, ma può essere utile per capire, nel caso di presenza di difetti, se sono stati causati dall’inevitabile usura oppure se non è stata particolarmente curata.

Il comparto elettrico

Verificare lo stato dell’impianto elettrico è il primo passo prima di comprare una bicicletta elettrica usata. La batteria, inevitabilmente, tende a perdere efficienza nel corso degli anni. In media la vita delle batterie al litio varia tra i 6 e gli 8 anni, dopo i quali l’autonomia si riduce anche drasticamente. Le batterie al litio per e-bike con pedalata assistita, se di ottima qualità e di ultima generazione, possono garantire dai 1000 ai 1500 cicli di ricarica completa. In genere sono contemplate circa 50/60 ricariche all’anno, con un’autonomia complessiva di circa 5 anni. Tuttavia, trascorsi i primi anni di vita dell’accumulatore, è auspicabile una riduzione delle relative prestazioni: in questo caso, saranno necessarie delle ricariche più frequenti, mentre i chilometri percorsi si ridurranno leggermente.

Passando al motore, la prima occhiata attenta deve riguardare eventuali ammaccature o graffi pronunciati sul carter, che, se presenti, potrebbero dare problemi a lungo andare. Dal punto di vista meccanico, i motori, essendo ormai quasi tutti brushless, non hanno bisogno di particolare manutenzione, sono resistenti e durano molto negli anni. Occhio ai cablaggi, spesso oggetto di usura precoce.

Per poter capire le condizioni effettive del motore conviene effettuare una diagnosi. Portando la bicicletta da un’officina o da un rivenditore, si può collegarla al software di diagnostica in modo da ottenere informazioni, quali chilometri percorsi e utilizzo, che permettono di valutare lo stato effettivo del motore e in molti casi della batteria. Questa è un’analisi molto importante ai fini dell’acquisto di una e-bike usata.

Occhio al resto

Sul resto bisogna stare attenti, perché il peso più elevato di una bici elettrica, specie su allestimenti economici e non ad hoc per ebike, porta inevitabilmente ad un'usura precoce. Anzitutto i cuscinetti delle ruote, che subiscono tutto il peso della bici: un rumore anomalo mentre le si fa girare è un campanello d’allarme, ma anche se, bloccando la ruota, c'è un gioco sospetto.

Verificate anche la catena e che i denti delle corone siano in buone condizioni. Il cambio funziona bene durante la prova? Leve e comandi sul manubrio non devono opporre resistenza, e i deragliatori, sia della corona che del pacco pignoni, occorre che siano precisi senza saltare gli ingranaggi. Controllate anche l’ingranaggio più piccolo al posteriore: capita dopo qualche anno che non si inserisca più e per ovviare a questo problema alle volte basta solo regolare il deragliatore. Le guaine e i cavi sia dei freni che del cambio devono essere in buone condizioni, così come i cuscinetti dello sterzo.

Controllare anche lo stato di usura dei freni e nel caso dei dischi osservate che siano in privi di deformazioni, che scorrano bene e non abbiano solchi sulla superficie. Se siamo in presenza di sospensioni, devono poter scorrere fluidamente nella loro corsa, ritornando nella posizione senza carico. Nel caso delle forcella, controllare che gli steli non siano sporchi di olio, quindi che non ci siano perdite, e che i paraoli siano integri. Per quanto riguarda l’ammortizzatore posteriore, controllare sempre perdite di olio e che non ci sia gioco tra il pistone e il telaietto. Anche forcelle e ammortizzatori sono soggetti a manutenzione periodica. In genere, con un uso medio, ogni anno andrebbero portati in officina specializzata per la revisione. Nel caso che il proprietario sia uno attento e preciso, vi mostrerà le ricevute di manutenzione periodica, che sono oro colato.

Provatela

Salirci sopra sarà la prova del nove. Vi dà la giusta sensazione? Gira bene? Fate un bel giro, non siate timidi. Capita che nel momento in cui si metta in marcia si inizino a sentire rumori sospetti oppure che le prestazioni “dichiarate” non siano quelle reali. Provate il motore alle diverse velocità, cercate di capire se la bici è a posto oppure necessità di una revisione. In quest'ultimo caso potrete chiedere una spuntatina sul prezzo.

Dove comprare una e-bike usata

Se siete alle prime armi e non ne sapete un granché di bici, è consigliabile rivolgersi a un rivenditore di fiducia, che nonostante possa avere prezzi più alti, garantisce, nella maggior parte dei casi, servizi di manutenzione ancora prima della vendita.

Se invece vi sentite abbastanza smaliziati e competenti su i siti dell’usato come Subito.it o eBay.it se ne trovano a centinaia. date un'occhiata anche sul Marketplace di Facebook e i mercatini sui forum.