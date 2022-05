Come si diventa sviluppatori di videogiochi?

dedicati al mondo dello sviluppo di videogiochi. E quale argomento migliore da trattare per dare il via a questa programmazione se non quello del percorso da intraprendere per diventare sviluppatori veri e propri? Per ottenere una risposta esaustiva a questa domanda abbiamo chiamato da Londra alcuni dei maggiori esperti italiani sull'argomento:

Marco Colombo nasce in un piccolo paese della pianura padana, nel 1985 (lo stesso anno di uscita di Super Mario Bros. su NES, in Giappone). All’età di 4 anni, il padre piazza un Amiga 600 in camera sua (perché non sapeva che farsene) e Marco ne resta subito affascinato. Dopo aver studiato Interactive Animation ad Amsterdam, Marco lavora in diverse aziende come Gamundo, Spil Games e SidePlay prima di prendersi una pausa dallo sviluppo di videogiochi e avvicinarsi al mondo della VR. Trasferitosi a Londra Marco partecipa alla fondazione di Pixion Games (una start up di videogiochi Londinese in espansione) e successivamente si unisce a Mediatonic, lavorando a Fall Guys in qualità di sviluppatore e Pod Lead.