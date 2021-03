Come girare in MTB con i bimbi: le soluzioni sul mercato

Uscire in bici con i figli è un’attività divertente, che rafforza il legame tra genitore e figlio e che contribuisce a far nascere nei bambini l’amore per lo sport. Ma, c'è sempre un dubbio che serpeggia: non sarà troppo lungo l'itinerario? E se poi il bimbo si stanca?

Nel caso il vostro bimbo pedali già la cosa più sicura è preparare un piano che lasci spazio all’improvvisazione. Perchè una cosa è sicura, le cose vanno sempre in modo diverso da quanto programmato, specialmente quando ci sono di mezzo i bambini. Non bisogna porsi obiettivi troppo alti, ed è importante prendersi il tempo per fare soste, deviazioni e pause. Nel caso invece i piccoli non siano ancora autonomi, meglio affidarsi a qualche accessorio utile al caso che vi mostriamo sotto, strumenti da montare sulla propria mountain bike per caricarsi i piccoli e fargli provare l'emozione di percorrere i trail in sicurezza.

In ogni caso meglio non fare come Danny MacAskill nel video "Daycare":

Kids Ride Shotgun

Una bella invenzione dedicata ai piccoli rider tra i 2 e i 5 anni ideata dall'inglese Shotgun. L'abbiamo testato personalmente questo seggiolino per bambini che si installa sulla parte anteriore della MTB, lasciando che il bambino sia davanti e si goda il giro come se stesse guidando. Un modo perfetto per fargli amare la bici e il modo migliore per trascorrere del tempo insieme, facendo la cosa più bella del mondo: andare in bici insieme. La sella è compatibile anche con telai in carbonio ed è compatibile con quasi tutte le mountain bike ed eBike. Oltre al fatto che la sella è facile da montare e smontare grazie a un attacco rapido. Per saperne di più: kidsrideshotgun.com .

Cinghia Traino Shotgun

Il concetto è semplice: la cinghia traino Shotgun si attacca alla sella dei genitori ed è collegata all’attacco manubrio della bici dei bambini tramite una cinghia che assorbe gli urti e che si estende fino a 3,1 metri quando si traina un bambino. La cinghia è stata testata per trainare fino ad un peso di 225 kg, quindi è adatta anche per bambini grandi. Per saperne di più: kidsrideshotgun.com .

Cinghia Trax

In questo caso il traino avviene tramite un cavo in kevlar a scomparsa molto facile da installare. Il dispositivo è fissato al reggisella della bicicletta da traino tramite 3 fascette in nylon. Una semplice baga all’estremità del cavo in kevlar consente l’aggancio e lo sgancio su qualsiasi manubrio standard. Maggiori informazioni sul sito ufficiale .

Trail Gator

È la barra traino che consente di agganciare (e sganciare all'evenienza) la bici del piccolo a quella dell'adulto permettendogli di riposare e continuare comunque l'avventura. C'è anche la versione Trail Angel (si trova su Amazon) ha delle affinità con il Trail Gator ma la barra, invece di essere leggermente curva, è stata costruita in modo da avere una piega a 120° circa e un altro braccio che si aggancia al telaio anteriore della bici del bimbo.

Cammellino

Dai 3 anni poi si può utilizzare anche il cammellino, detto anche terza ruota. Consiste in una bici con una ruota sola (la posteriore) che viene fissata al retro della bici dell'adulto attraverso attacchi o direttamente al portapacchi e permette di portare i bambini in viaggio anche lungo tracciati sterrati. Tra gli svantaggi del cammellino c'è il fatto che il bambino infatti non può sterzare e con la bici sempre “impennata” sarà in una posizione poco naturale. La sella andrà regolata anche nell'inclinazione per non farlo scivolare.

Carrellino

Danny e il carrellino © Cut Media