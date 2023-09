Come guadagnare crediti velocemente in Starfield

5 metodi per fare soldi velocemente in Starfield.

è vasto e pieno di avventure da vivere, ma non ci vuole molto a scoprire che per potenziare la propria navicella e migliorare gli avamposti sparsi sui pianeti servono una montagna di crediti, ovvero la valuta utilizzata nel gioco. Se anche voi volete prendervi una pausa dalle missioni principali per passare al livello successivo, qui sotto trovate

Questo è il metodo più semplice che potete applicare fin da subito. Sbloccate l'abilità "Commercio" che aumenta il prezzo di vendita degli oggetti nel vostro inventario, poi raccogliete tutto ciò che ha un certo valore durante le vostre scorribande e, quando l'inventario della vostra nave sarà pieno, tornate su un pianeta popolato per vendere il malloppo. Per massimizzare il numero di risorse trasportate, vi consigliamo di prendere anche l'abilità che aumenta il peso che è possibile trasportare.

Vladimir comprerà le scansioni completate dei pianeti che gli riportate. Solitamente questa procedura richiede di scansionare tutte le forme di vita e punti d'interesse su un pianeta, ma se andate a cercare gli asteroidi e i pianeti gassosi su cui non è possibile atterrare, allora vi basterà utilizzare lo scanner dall'orbita per avere il documento completo che vuole Vladimir.

