5 consigli per migliorare i vostri risultati in VALORANT

Se state giocando a VALORANT da un po' di tempo e volete passare alle partite classificate, potreste temere di non essere abbastanza bravi. Forse volete arrivare a competere nel Red Bull Home Ground , o forse volete solo migliorare per il gusto di migliorare. Qualunque sia il motivo, ecco alcuni semplici modi per raggiungere risultati migliori in modo rapido ed efficace.

01 Scegliete il ruolo e gli agenti più adatti a voi

Sei quasi pronto a dominare in VALORANT © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

In VALORANT potete giocare in quattro ruoli diversi: Sentinella, Iniziatore, Controllore e Duellante. Sebbene una buona mira sia obbligatoria in tutti i ruoli, ognuno di essi richiede anche uno stile di gioco specifico, e trovare quale di questi stili si adatta meglio a voi è fondamentale per migliorare nel gioco. Se odiate giocare come Controllore, non fatelo: non riuscirete a giocare al meglio se vi sentite nel ruolo sbagliato.

Ecco un breve riassunto di ogni ruolo e del suo stile di gioco di base:

Sentinella: Agenti che eccellono nel presidiare le aree da soli, spesso con trappole che li mettono in guardia dai fiancheggiatori nemici.

Iniziatore: Agenti che aiutano la propria squadra a raccogliere informazioni e a entrare nei siti attraverso utilità e flash.

Controllore: Agenti che prendono il controllo di aree della mappa utilizzando le loro abilità, di solito fumi e muri, per costringere il nemico in posizioni sfavorevoli.

Duellante: Agenti che entrano per primi nei siti (con l'aiuto degli Iniziatori) per creare spazio per la propria squadra e per cercare duelli con il nemico.

Clove è il nuovo agente © ©Gamosaurus

Provate ciascuno di questi ruoli e iniziate a capire qual è quello verso cui gravitare. Trovate due ruoli che vi piacciono e poi individuate gli Agenti principali che preferite giocare in quei ruoli. Dopodiché, continuate a fare pratica con questi ruoli, cambiandoli ogni volta che la squadra lo richiede, e sviluppate una conoscenza approfondita di questi stili in modo da poterli sfruttare appieno.

02 La conoscenza della mappa è tutto

Per padroneggiare VALORANT, dovrete innanzitutto imparare le sue mappe © Riot Games

Conoscere la mappa in cui state giocando è fondamentale per migliorare in VALORANT. Questo non significa necessariamente che dovete prendere la mappa e studiarla - anche se senza dubbio imparerete molto in questo modo - ma significa che dovete prestare attenzione quando non avete familiarità con una mappa.

Conoscere una mappa significa anche conoscere le varie denominazioni che i giocatori utilizzeranno su quella mappa. Tutte le mappe hanno delle denominazioni come "A principale, B breve, B lunga, Paradiso, Inferno e Link", ma molte mappe hanno denominazioni basate esclusivamente su quella mappa. Di seguito sono riportati alcuni esempi di indicazioni specifiche per le mappe. Conoscerli vi aiuterà a rispondere alle chiamate dei vostri compagni di squadra durante il round.

Aree come Hookah, Art e Tree ricevono nomi di richiamo perché sono uno dei modi più efficienti per segnalare le posizioni dei nemici senza giri di parole. Anche se gli sviluppatori possono inserire un nome specifico sulla mappa per un'area, spesso il nome della comunità rimane. Ad esempio, Hookah si chiama ufficialmente Finestra sulla mini-mappa, ma tutti continuano a usare Hookah perché in una versione precedente della mappa erano visibili dei narghilè. Molte altre prendono il nome da una caratteristica di quell'area specifica che è facilmente riconoscibile.

Parte del miglioramento consiste nell'imparare questi nomi, perché sono parti importanti della mappa con cui avrai a che fare ogni round. Hookah è la via più breve che gli attaccanti possono percorrere per raggiungere il sito B dallo spawn e spesso ci saranno scontri a fuoco. Allo stesso modo, Tree è uno dei due modi per raggiungere il sito A di Ascent, spesso utilizzato dai difensori che cercano di riconquistare un sito. Capire cosa intende il tuo compagno di squadra quando dice "2 Tree" o "They're pushing Art" è di vitale importanza per migliorare il tuo gioco.

Continuando a giocare, imparerete anche a capire meglio come piantare lo Spike e quali sono i punti migliori in cui piantarlo in situazioni specifiche. A volte la pianta predefinita non è l'opzione migliore. Ad esempio, se avete poca salute con un Odino, potreste preferire piantare lo Spike in un punto in cui potete sparare in sicurezza attraverso il muro quando il nemico cerca di disinnescarlo.

Se giocate con i Controllori o le Sentinelle, è importante anche imparare le mappe in base alle vostre abilità. Molti Controllori e Sentinelle hanno muri o fumogeni che richiedono allineamenti o posizionamenti per essere più efficaci. Lo stesso vale per gli altri Agenti, ma è meno importante conoscere gli schieramenti specifici per abilità come i flash.

03 La comunicazione è fondamentale per le partite classificate

Karmine Corp al Red Bull Instalock © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Dopo aver affinato la conoscenza delle mappe, è il momento di parlare della comunicazione con la vostra squadra. Se avete intenzione di giocare in una classifica, è davvero importante abituarsi all'idea di comunicare verbalmente con la vostra squadra. È il modo più veloce ed efficiente per informarsi reciprocamente su cose come la posizione dei nemici o la loro salute.

Mentre imparate a comunicare, imparate anche a essere veloci e concisi. In VALORANT ci sono molti segnali audio che possono sfuggire se parlate troppo, quindi cercate di essere sintetici, sia che i vostri compagni di squadra stiano cercando di stringere un legame, sia che si tratti di richiami generali. Risparmiate le chiacchiere tra un round e l'altro.

È importante capire la differenza tra la trasmissione di informazioni, come ad esempio il colpo nemico per 101, e l'annuncio di ciò che state per fare. Le chiamate di informazione riguardano di solito la posizione e la salute del nemico, mentre le chiamate di azione riguardano le abilità e il vostro movimento. Far sapere ai vostri compagni di squadra che state per mandare un flash, in modo che possa entrare, è un ottimo modo per migliorare il lavoro di squadra e vincere i round. Altre chiamate all'azione possono essere:

Go Slow Flash Ulting site Swinging wide Watching long

Se non vi sentite a vostro agio nella chat vocale, abituatevi a digitare la salute dei nemici e a usare il sistema di ping. Il sistema di ping di VALORANT è mediocre e non consente di personalizzare i tasti. Tuttavia, offre un buon numero di segnali utili, come "Attenti qui", "Pericolo", "Al mio segnale" (con un conto alla rovescia di tre secondi nel gioco) e simili.

Ricordate però che è molto facile che i vostri compagni di squadra non si accorgano dei ping (o dei vostri aggiornamenti testuali) se sono concentrati sull'azione, quindi non è la migliore alternativa alle comunicazioni vocali.

04 Posizionamento del mirino

Un buon posizionamento del mirino è fondamentale © Riot Games

Come abbiamo già detto, una buona mira è la cosa più importante in VALORANT . Quindi, se il vostro mirino è sempre in una posizione sbagliata, farete fatica a migliorare e a salire di grado. Un buon posizionamento del mirino può essere definito osservando due punti principali:

Mirate all'altezza della testa. Puntate nel punto in cui è probabile che si trovi il nemico.

Un buon posizionamento del mirino mentre vi muovete, tenete un angolo o siete impegnati in uno scontro a fuoco è davvero importante. Se prestate maggiore attenzione al posizionamento del vostro mirino, noterete che probabilmente si sposta verso il basso mentre vi muovete nella mappa. Imparate a correggere questo fenomeno e sarete in grado di affrontare più spesso gli scontri improvvisi quando venite attaccati. Qui sotto potete vedere un buon posizionamento del mirino che probabilmente porterà a un colpo alla testa o a uno scambio favorevole.

Nell'immagine qui sotto potete vedere come appare un cattivo posizionamento del mirino. Noterete che la pistola è puntata leggermente verso il basso, in corrispondenza della vita e delle gambe di un nemico. Se colpite un nemico alla gamba, subisce il minor numero di danni possibile. Un colpo al petto è un danno standard, mentre un colpo alla testa è un danno critico.

Un cattivo posizionamento del mirino ti ostacolerà © Riot Games

Ci sono alcuni modi per migliorare il posizionamento del mirino. Uno è quello di ricordarvelo costantemente (o di farlo fare a un amico) mentre giocate. L'altro è dedicare del tempo ad esercitarsi in modo specifico. Potete esercitarvi in The Range contro i bot, oppure puoi utilizzare strumenti di terze parti come Aimlabs per esercitarvi con bersagli in movimento sulle mappe reali.

Strumenti come Aimlabs sono particolarmente utili perché vi permettono di esercitarvi con angolazioni comuni sulle mappe di VALORANT per aiutarvi a sviluppare la memoria muscolare.

05

meL è un professionista da tenere d'occhio © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Guardare i professionisti di VALORANT, o anche il vostro streamer preferito, può essere un ottimo modo per imparare nuove cose sul gioco e su come giocare con una squadra o con il vostro agente preferito.

Ricordate però che non siete dei professionisti e che non avete nemmeno compagni di squadra professionisti. Cercare di eseguire alcune delle complicate giocate che fanno i professionisti è una ricetta per il disastro nella maggior parte degli elo. Tuttavia, anche se non sarete in grado di eseguire alcune delle giocate di squadra brillantemente coordinate che si vedono nelle partite dei professionisti, ci sono ancora molte cose che potete imparare osservando i pro e gli streamer.

Ad esempio, i giocatori professionisti di Gekko hanno iniziato a lanciare Dizzy direttamente in alto quando sono in difesa su Lotus dietro la cascata, in modo da poter esplorare C e recuperare Dizzy in tutta sicurezza, invece di lanciare Dizzy attraverso il main e non poterla recuperare in tutta sicurezza. I professionisti possono anche avere nuove formazioni o modi per prendere spazio in una mappa, che sono ottimi modi per migliorare il vostro gioco.

Potrete anche vedere i giocatori professionisti sparare in anticipo quando girano gli angoli. Questa è una buona abitudine da introdurre nel vostro stile, soprattutto se state eliminando gli angoli in modo secco (senza usare alcuna utilità). Quando girate l'angolo, sparate un colpo nel punto in cui si troverebbe il nemico. In questo modo state facendo delle scommesse, perché state facendo rumore, ma se indovinate potete ottenere grandi risultati.

06 Le cose da sapere

Preparati a girare l'angolo e a sparare © Riot Games

Per prima cosa, provate diverse armi al poligono o nel deathmatch per capire con quale vi trovate meglio. Molte persone preferiscono usare il Ghost rispetto a Classic e Sheriff, perché il suo costo permette di avere un'arma più potente e un po' di utilità. Inoltre, il danno di Ghost è abbastanza elevato da uccidere con i colpi alla testa, mentre quello di Classic non lo è. Sebbene anche la Sheriff permetta di uccidere con un colpo alla testa, le munizioni limitate, la cadenza di fuoco più lenta e la maggiore dipendenza da una buona mira la rendono meno ideale per molti.

Inoltre, è bene imparare quali armi sono adatte a determinati luoghi e mappe. Una mappa con molti angoli stretti e possibili combattimenti ravvicinati potrebbe essere un buon candidato per un fucile a pompa, mentre una mappa con un lungo corridoio su Pearl sarebbe una pessima candidata.

In secondo luogo, osservate il vostro gameplay. Sebbene non esista un sistema di replay ufficiale per VALORANT, potete utilizzare strumenti di terze parti come Outplayed o semplicemente registrare la tua partita con OBS. Sarà più facile identificare i vostri errori durante la riproduzione.

Terzo: gioca con la vostra squadra. VALORANT è un gioco di squadra e gli errori più comuni a basso livello di elo sono quelli di entrare uno alla volta contro un nemico e tutti muoiono per quel singolo nemico. Se avete un vantaggio numerico, usatelo. Attaccate il nemico contemporaneamente e, si spera, da diverse angolazioni. Se avete ucciso il portatore di Spike nemico e il nemico deve venire da voi per prendere lo Spike, giocate insieme. Non andate a caccia di uccisioni da soli.

Infine, tenete a bada l'ego. Possiamo garantirvi che vi stanno aspettando e che vinceranno, come hanno fatto le ultime tre volte che hai fatto peek nello stesso punto.