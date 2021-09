Kieren D'Souza è un ultra-runner , alpinista e avventuriero che vive e si allena a Manali, nell'Himachal Pradesh.

Ama intraprendere spedizioni sull’Himalaya, e si allena per tutto l'anno mentre pianifica i suoi nuovi obiettivi.

Kieren D'Souza © Kieren D'Souza

Il 1° ottobre 2020 ha scalato il Monte Deo Tibba (6.001 metri) nella catena del Pir Panjal, e ha stabilito il miglior tempo conosciuto (Fastest Known Time, o FTK) nello scalare la montagna e tornare al punto di partenza. Nel luglio 2021 ha affrontato un'altra sfida in montagna, conquistando 10 vette da oltre 6.000 metri l’una, completando la sua spedizione in 26 giorni .

Kieren conosce molto bene le difficoltà e le soddisfazioni delle avventure sulle montagne himalayane, e qui elenca alcune osservazioni prese direttamente dalle sue esperienze personali che possono aiutarvi a pianificare le vostre prossime spedizioni.

01 1. Non è mai troppo presto per raccogliere informazioni

Kieren afferma che la ricerca online e offline sulla regione in cui si è diretti è estremamente importante . Ricercate le condizioni meteorologiche per il periodo in cui sarete lì, la fauna selvatica nella regione, l'approccio ai sentieri, l'altitudine, i checkpoint, la distanza tra i checkpoint, le condizioni della neve, ecc. I libri sulla regione o le parti del vostro progetto e i blog di persone che hanno visitato la zona vi daranno informazioni vitali per pianificare le vostre spedizioni. Studiate anche le mappe della regione in modo da farvi una buona idea della topografia.

“Controllate quale sia il periodo migliore dell'anno per partire prima di qualsiasi avventura in montagna. Assicuratevi di avere gli eventuali permessi di cui potreste aver bisogno per esplorare la regione - permessi forestali, permessi di campeggio, permessi di arrampicata, ecc. Informatevi sulle legislazioni locali ", afferma Kieren.

02 2. Fate un sopralluogo dell'area prima di iniziare la spedizione

Kieren in ricognizione sul Deo Tibba prima del suo tentativo FKT © Cactus Productions

Che si tratti di un record di velocità o di una prima esplorazione, fate un sopralluogo prima del D-Day . Essere nella regione vi darà un'idea della temperatura, dell'altitudine, del tempo, del terreno, ecc. Se possibile, portate con voi anche una guida locale per vedere l'area attraverso i loro occhi. Scoprite se ci sono interessanti informazioni di carattere culturale o storico del luogo che state visitando parlando con la gente del posto, per evitare di ferire o offendere le sensibilità degli abitanti avventurandovi in luoghi sacri o di importanza particolare. Kieren suggerisce di parlare con i pastori locali, perché conoscono percorsi che la maggior parte degli altri potrebbe non conoscere. “ Imparare poche parole nella lingua locale aiuta molto . È stato un rompighiaccio essenziale nelle mie avventure", afferma Kieren.

03 3. Allenatevi adeguatamente per la spedizione

Assicuratevi di essere nella migliore forma fisica possibile prima di partire per un'avventura. Costruire una forte soglia aerobica aiuta molto in alta quota. Sarà utile anche apprendere tecniche come l'arrampicata su ghiaccio, l'arrampicata su roccia, ecc. Come allenamento base, vi basta fare lunghe camminate con salite indossando uno zaino con zavorra. Per i workout più specifici, concentratevi sugli allenamenti a gamba singola, sulla resistenza del core e delle spalle. Man mano che la vostra spedizione si avvicina, pianificate degli allenamenti specifici secondo le esigenze del viaggio e del progetto.

“Tendenzialmente alleno la mia resistenza e velocità tutto l'anno. Durante l’inverno, lavoro sulla tecnica di arrampicata su ghiaccio e neve. Man mano che mi avvicino alle spedizioni, lavoro sulle criticità che potrebbero richiedere", afferma Kieren.

Kieren si allena nella Kullu Valley, nell'Himachal Pradesh © Cactus Productions

04 4. Fate una checklist dell'attrezzatura e preparate le valigie in anticipo

Procuratevi uno zaino che sia funzionale a contenere tutta l'attrezzatura di cui avrete bisogno durante il vostro viaggio. Portate anche uno zaino più piccolo per i tragitti più brevi all'interno del vostro viaggio. Giocate d’anticipo e stilate un elenco delle cose di cui avrete bisogno.

“Faccio sempre una lista, e poso la mia attrezzatura e altre cose utili sul pavimento mentre faccio le valigie, in modo da non dimenticarmi nulla. Porto sempre cibo disidratato, che è facile da cucinare e da trasportare", ci dice Kieren.

Una tipica checklist può includere abbigliamento impermeabile e tecnico, tende, giacche, crema solare, scarpe da trail o scarponi da neve con ramponi a seconda delle necessità, materassino e sacco a pelo, calze di lana spesse, fornelletto da campo, torcia con fascetta frontale, ecc. A volte l’attrezzatura e gli oggetti che portate con voi possono fare la differenza tra le spedizioni riuscite e quelle fallite , quindi assicuratevi di avere ciò di cui avrete bisogno, non da ultimi cibo e acqua.

05 5. Fate sapere alle persone dove vi trovate e rimanete sempre in contatto

Non partite mai senza informare nessuno . Abbiate sempre una persona fidata che sia al corrente della vostra posizione, e tenetela informata sugli orari approssimativi in cui vi farete risentire. Se possibile, procuratevi un telefono satellitare , perché nelle aree remote è molto probabile che la rete telefonica sia scarsa, se non assente. Portatevi anche un walkie-talkie in modo da poter rimanere in contatto con la vostra squadra.

“Quando sono in montagna in cammino verso una vetta, faccio un check-in con la mia squadra al campo base tramite un walkie-talkie ogni mezz'ora o giù di lì. Durante le mie spedizioni mi trovo spesso in regioni remote dove non c'è rete o anima umana, quindi tenere informata anche una sola persona diventa obbligatorio", afferma Kieren.

Prendete anche in considerazione un' assicurazione per gli sport estremi prima di partire per una spedizione. L'assicurazione preferita da Kieren è ASC 360.

Kieren durante il suo tentativo di record FKT sul monte Deo Tibba © Cactus Productions

06 6. Testate la vostra attrezzatura in anticipo

“Ci sono tantissime persone che non provano la loro attrezzatura prima di iniziare un'avventura in montagna: è quanto di più sbagliato si possa fare, in quanto dovreste avere una certa confidenza con la vostra attrezzatura tecnica e controllare in sicurezza gli eventuali segni di usura [prima di un viaggio]", afferma Kieren.

Se state usando nuova attrezzatura - scarpe nuove, ad esempio - assicuratevi di averla rodata a dovere prima della vostra avventura. Controllate eventuali segni di usura nelle corde da arrampicata, negli zaini, nel sacco a pelo e nella tenda. Se portate con voi attrezzatura da arrampicata e bastoncini da trekking che non avete mai usato prima, testateli per mettervi a vostro agio.

07 7. Formate una squadra affiatata per la vostra avventura

Kieren con il suo team per il progetto di record FKT sul monte Deo Tibba © Cactus Productions

Scegliete un team di persone in grado di aiutarvi nel vostro viaggio . Ci dovrebbe essere una buona intesa tra ogni membro della squadra. È importante che ogni membro sia ottimista riguardo al progetto, ma anche che alcuni membri siano bravi “pensatori pratici” per decidere se qualcosa deve essere annullato in caso di situazioni difficili.

“Nei progetti che ho portato a termine ho sempre avuto la fortuna di essere circondato dal giusto tipo di persone. Capiscono le mie necessità e siamo molto affiatati", afferma Kieren.

08 8. Preparatevi mentalmente visualizzando il viaggio prima della partenza

“ La mia mente è sempre stata la mia forza . Mi sono allenato molto in condizioni climatiche avverse. A volte, quando i demoni interiori si fanno sentire, penso a quanto sono grato di poter fare quello che faccio, e questo aiuta", dice Kieren.

Siate consapevoli dei vostri processi mentali prima e durante le avventure. Ci sono molte cose che possono andare storte in montagna, e avere la giusta mentalità è estremamente importante. Usate le tecniche di visualizzazione per aumentare i vostri livelli di eccitazione per il viaggio, e passate anche un po' di tempo ad acclimatarvi alle condizioni meteorologiche , al terreno, ecc, così da sentirvi a vostro agio nei confronti dell’avventura che state per iniziare.