Come si sviluppano giochi cupi?

. La seconda puntata ha messo al centro della scena due sviluppatori di giochi particolarmente cupi: Alessando Guzzo con il suo The Alien Cube e Trinity Team con il loro nuovo progetto in fase di sviluppo, The Darkest Tales.

Alessandro Guzzo è uno sviluppatore autodidatta che lavora quasi completamente in solitaria. Nel 2014 ha lavorato su The Land of Pain senza alcuna esperienza, approcciandosi all'utilizzo del motore CryEngine. Nel 2017 ha cominciato a sviluppare The Alien Cube, il progetto che poi, nel 2021, ha vinto il premio CryEngine Game of the Year. Questa avventura horror in prima persona attinge a piene mani dall'universo di Lovecraft per portare sui PC degli appassionati un'avventura surreale: dopo un misterioso ritrovamento, strani avvenimenti portano il protagonista a dubitare del mondo che lo circonda.