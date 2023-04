Come vestirsi per il gravel, il kit completo

Anche per il gravel l’essenziale è essere protetti a dovere, con caschi che integrano sistemi di prevenzione dei danni, in linea generale il casco gravel prende però spunti da quelli da strada o delle discipline pedalate della mountain bike, con colorazioni un po’ più stravaganti. Elementi come la visiera sono per esempio accessori che nel mondo gravel non vanno per la maggiore, cercando più forme aerodinamiche e strutture areate. Ci si può orientare sulle varie tipologie che il mercato dei caschi offre con più o meno prese d’aria, ma anche elementi integrati come luce posteriore come tutti i modelli

. Per le lunghissime distanze in cui le crisi di fame possono giungere in ogni momento ci sono alternative con elastici e attacchi per personalizzare la protezione del cranio, in questo POC si è spinta davvero oltre.