Consigli avanzati per dominare in League of Legends

League of Legends è uno di quei giochi in cui non si smette mai di migliorare. C'è sempre una parte che è possibile perfezionare o una piccola interazione tra i campioni che non si conosceva a dovere.

Se siete ancora alle prime armi con LoL, la nostra guida per principianti è il punto di partenza perfetto, mentre se vi sentite già a vostro agio sulla Landa degli Evocatori e conoscete i pericoli del raggio d'azione delle torrette nemiche e delle ondate dei minion, allora i prossimi consigli vi aiuteranno a migliorare ulteriormente ogni aspetto del vostro stile di gioco.

01 Dedicatevi a un ruolo specifico

È vero che è importante conoscere tutti i ruoli, ma tutti hanno delle preferenze. Se non l'avete ancora fatto, scegliete un ruolo "principale" e i vostri risultati nelle classificate miglioreranno drasticamente.

Concentrandovi su un solo ruolo, svilupperete una conoscenza approfondita delle sue complessità molto più rapidamente. Saprete quali sono i campioni con cui siete più a vostro agio, i loro abbinamenti migliori e peggiori e come potete aiutare al meglio la vostra squadra.

Scegliete un ruolo e allenatevi © Riot Games

È per questo che i player che giocano regolarmente con un solo campione finiscono per scalare le classifiche più alte. Padroneggiando un personaggio e un ruolo al punto da farlo diventare una seconda natura, in questo modo possono concentrarsi sul meta più ampio di LoL e giocare in modo molto più intelligente.

02 Ampliate la vostra rosa di campioni

Una volta scelto il vostro ruolo, è il momento di trovare i vostri campioni preferiti. Non siate schiavi del meta, giocando solo con chi ha la percentuale di vittorie più alta ogni settimana, ma cercate campioni con cui vi piace giocare e con cui ottenete buoni risultati.

Se vi divertite, non solo vi impegnerete di più a migliorare, ma probabilmente giocherete anche più partite, il che aiuterà anche il vostro sviluppo nel tempo.

Scegliete ciò che è meglio per la vostra squadra © Riot Games

Assicuratevi però di essere a vostro agio anche con diversi tipi di campioni. Durante ogni fase di draft dovreste osservare le scelte dei vostri compagni di squadra e degli avversari e poi decidere di cosa ha bisogno la vostra squadra.

Essere un grosso tank che assorbe i danni non è il ruolo più stimolante, ma così facendo avrete molte più probabilità di vincere gli scontri se la vostra squadra ha già molti damage dealer. Magari vi piace giocare con gli assassini mid, ma se avete già un top-laner e un jungler AD, scegliete un campione AP per diversificare i danni della vostra squadra. Altrimenti, gli avversari si limiteranno ad accumulare armature e vincere così lo scontro finale.

03 Concentratevi sempre sugli obiettivi

È la lezione più difficile da imparare in LoL e tutti ne siamo consapevoli, ma le uccisioni non sono tutto. Le uccisioni vi faranno guadagnare solo una piccola somma di oro. È molto più importante quello che avviene dopo un'uccisione: gli obiettivi sono il vero motivo per cui le partite di LoL si vincono o si perdono, quindi usate la vostra sete di sangue a fin di bene.

Tutto ciò che fate in partita deve essere finalizzato agli obiettivi. Il Barone o il Drago ritornano in 30 secondi? Abbattete il jungler avversario e il mostro è praticamente vostro. Se volete distruggere una torre per poter lasciare la vostra corsia e raggrupparvi con la vostra squadra, fatevi aiutare dal vostro jungler per un gank seguito da un assedio.

Il Drago Anziano è un obiettivo per cui vale la pena combattere © Riot Games

Un consiglio in più: se la squadra nemica sta racimolando molti draghi, cercate di contestarli al terzo Drake piuttosto che al quarto. In questo modo, se non vincete lo scontro, almeno la partita non sarà del tutto persa. Avrete un'altra occasione per riorganizzarvi e cercare di tornare in partita.

Le rotazioni sono il momento in cui vi raggruppate con i vostri compagni di squadra e sfruttate il vostro vantaggio spostandovi da una corsia all'altra. Una volta che la vostra ondata d'assedio si esaurisce nella torre nemica, fate gruppo e spostatevi insieme in un'altra corsia e cercate di spingere verso quella torre. Poi, spingendo grandi ondate verso la base avversaria, potrete tornare al Barone, sapendo che i vostri avversari arriveranno in ritardo o perderanno un sacco di oro se ignoreranno i minion.

04 Come migliorare il farming

Stabiliamo degli standard: se guardate le partite dei professionisti di LoL , noterete che i giocatori raggiungono regolarmente i 10 CS al minuto, ma questo non è realistico per il 90% dei giocatori e va bene così.

Ci sono molti fattori che contribuiscono a ottenere un buon farm. Esercitarsi con l'ultimo colpo nello strumento di pratica è un ottimo punto di partenza, ma è molto più difficile quando dovete anche scambiare colpi con un avversario in corsia.

Quindi, nelle fasi iniziali del gioco è tutta una questione di match-up. Se il vostro avversario è più forte all'inizio, allora restate al sicuro e magari usate più abilità per farmare da lontano. Morire vi costerà molti CS, quindi rimanete in vita, lasciate che gli avversari spingano e preparate il vostro jungler per un gank.

Altrimenti, cercate di mettere sotto pressione il vostro avversario quando cerca di farmare. Se colpisce per ultimo con l'auto, tenete d'occhio la salute dei vostri servitori e, una volta che si è abbassata, potete avanzare e colpire il vostro avversario gratuitamente, sapendo che è bloccato nell'animazione dell'auto e non può contrattaccare.

Il farming dei servitori non si limita solo all'ultimo colpo. © Riot Games

Nella fase mid-late della partita, assicuratevi di fare sempre un po' di farming. Non dovreste mai stare senza far nulla. Invece di raggrupparvi inutilmente al centro, trovate una corsia laterale dove l'ondata si sta spingendo nella vostra metà della mappa e andate a raccoglierla da soli, sempre che siate sicuri di poterlo fare.

Assicuratevi però di non spingervi troppo in là e di diventare vulnerabili a un gank. Camminate solo dove avete visione e dei compagni di squadra nelle vicinanze. Se passate nella metà campo avversaria senza protezioni, verrete uccisi e perderete più CS di quanti ne avrete guadagnati. Assicuratevi anche di comunicare con la vostra squadra per non perdere un combattimento importante.

05 Diventate dei mostri della fase di laning

La fase di laning è una forma d'arte. Per dominare l'early game, queste sono le cose principali su cui dovete concentrarvi:

Imparate gli abbinamenti

Questo richiede un po' di ricerca e sperimentazione personale. Ogni campione ha dei counter, quindi è fondamentale che sappiate quali sono i punti di forza e di debolezza del vostro campione e che sappiate come giocare su entrambi.

Una cosa che vi aiuterà in bot lane, dove gli abbinamenti sono più complessi in 2v2, è capire la regola del sasso, carta e forbice tra poke, sustain ed engage. L'ingaggio batte il sustain, il sustain batte il poke e il poke batte l'ingaggio.

I guaritori come Sona e Soraka possono curare tutti i danni da poke e rispondere, ma se siete un Nautilus o una Leona, potete ingaggiare e uccidere i vostri avversari dal pieno della salute prima che qualsiasi incantesimo di guarigione si esaurisca. Tuttavia, i campioni poke come Lux e Zyra possono costantemente tormentare questi support da mischia e ridurli a un livello di salute sufficientemente basso da rendere troppo pericoloso l'ingaggio.

Il modo migliore per contrastare i guaritori è quello di attaccarli. © Riot Games

Livello 2 e altri vantaggi

È facile dimenticarsene nella foga del momento, ma piuttosto che concentrarvi sul superare meccanicamente il vostro avversario, siate più furbi.

All'inizio della partita, raggiungere per primi il Livello 2 è un vantaggio enorme. Non appena raggiungete il Livello 2, dovete cercare di scambiare pesantemente con il vostro avversario, perché non può rispondere. Lo stesso vale per il livello 3: tenete d'occhio la vostra barra XP e camminate in avanti prima di raggiungere il livello desiderato, in modo da iniziare perfettamente la vostra giocata.

Potete anche contare i servitori per sapere quando questo avverrà: nella corsia superiore e centrale, la prima ondata e un minion da mischia - quindi sette minion in totale - sono sufficienti per salire di livello. Nella corsia inferiore, sono necessari nove minion con la prima ondata più altri tre minion da mischia della seconda ondata.

Per il resto, potete vincere facilmente una battaglia in corsia non sprecando le vostre abilità. Se vedete il vostro avversario sbagliare la sua forma principale di CC o sprecarla con il farming, potete scambiare con fiducia, sapendo di avere un vantaggio. Inoltre, fate attenzione se il vostro avversario è a corto di mana, perché potrebbe dimenticarsene.

06

Potete battere i vostri avversari senza che se ne accorgano, la gestione delle onde è molto potente. Vi permetterà di farmare molto più facilmente e di controllare la corsia a vostro piacimento. È difficile, ma ci sono tre concetti cruciali che dovete capire: schianto, spinta lenta e congelamento.

Le torrette possono aiutarvi a manipolare i servitori a vostro favore © Riot Games

Schianto: si verifica quando un'ondata di servitori raggiunge una torre. Ovviamente è utile se volete assediare una torre, ma in realtà è meglio utilizzarlo come strumento difensivo. Infatti, l'ondata di minion rimbalza dalla torretta nemica alla vostra torre. Quindi, se vi schiantate contro un'ondata e poi la richiamate immediatamente quando tornate in corsia, l'ondata nemica sarà di fronte alla vostra torre, pronta per essere farmata in tutta sicurezza. Questo significa che potete indietreggiare senza preoccuparvi di perdere farm.

Spinta lenta: consiste nel creare un'ondata più grande possibile per rendere più efficace il suo schianto. Più servitori mandate su una torretta, più tempo avete per richiamare o uscire dalla corsia e aiutare la vostra squadra in un combattimento o su un obiettivo.

Affinché ciò accada, attendete fino a dopo un'ondata di cannoni e tenete in vita il più a lungo possibile i servitori da mischia nemici, ma eliminate uno o due servitori caster. La differenza di un minion significa che la vostra ondata spingerà, ma lentamente, e subirà anche meno danni. Solo all'ultimo colpo le due ondate si uniranno, e a quel punto potrete spingere più velocemente se i minion stanno per raggiungere la torre nemica.

Il tempo che guadagnerete costringendo il vostro avversario ad affrontare un'ondata di questo tipo può rappresentare una differenza davvero notevole, anche se sottile.

Congelamento: Si tratta dell'atto di trattenere un'ondata di servitori in un punto sfavorevole per il vostro avversario. In genere si trova davanti alla vostra torre, ma soprattutto fuori dal raggio d'azione della stessa. Non vogliamo che l'ondata si schianti.

Questo può essere estremamente vantaggioso quando state vincendo la corsia, in quanto il vostro avversario sarà costretto a sovraestendere per farmare, il che significa che otterrà a malapena le risorse o che rischia di essere tartassato fuori dalla corsia o gankato.

La manipolazione delle onde vi farà sentire come dei pro © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Il congelamento è una tecnica complicata, ma fondamentalmente bisogna attaccare solo per colpire all'ultimo secondo possibile. Dovete anche eguagliare i danni che il vostro avversario infligge ai vostri servitori, in modo che nessuna delle due ondate diventi più forte dell'altra. Se eseguito correttamente, questo può essere estremamente punitivo per il vostro avversario.

Potete anche bloccarvi quando siete indietro, in modo da poter farmare in sicurezza, ma è molto difficile riuscirci.

07 Migliorate il vostro processo decisionale nei teamfight

Un altro aspetto di LoL poco noto è che non è necessario diventare un dio della meccanica per migliorare in battaglia. Ci sono tantissimi modi per aumentare la vostra efficacia in combattimento.

Per cominciare, cercate di concatenare il vostro CC. Quando uno dei vostri compagni di squadra effettua il crowd control su qualcuno, cercate di stratificarlo in modo che il vostro CC colpisca lo stesso bersaglio poco prima che possa muoversi di nuovo, così da tenerlo bloccato più a lungo.

Inoltre, cercate di capire come il vostro campione e il suo compagno di squadra vogliono combattere. Se avete un tank grosso e robusto e un ADC molto nutrito, dovreste utilizzare la classica strategia di combattimento fronte-retro. Mettete i vostri compagni più tank in prima linea e fate in modo che blocchino il nemico per permettervi di raggiungere gli avversari più fragili che si trovano dietro. Da lì, dipende da voi se usare il CC per proteggere il vostro compagno di squadra più nutrito o se cercare di bloccare la minaccia più grande della squadra avversaria.

Le decisioni giuste vi aiuteranno a vincere più scontri © Riot Games

Tuttavia, non dovete sempre puntare tutto sul giocatore più forte. Uccidere facilmente, ad esempio un giocatore di supporto poco robusto, può essere altrettanto efficace in quanto potete creare un vantaggio numerico senza impegnarvi troppo.

Siate molto attenti con le vostre ultimate e altre potenti abilità. Aspettare il momento perfetto potrebbe far precipitare il combattimento verso una fine precoce.

08 Visione con uno scopo

Per ottenere visione non basta semplicemente attaccare un ward ad un cespuglio: dovete pensare a quale sia il piano attuale vostro e della vostra squadra.

Se avete paura di essere gankati, è ovvio che vorrete fare una ward nel fiume vicino a voi, ma a volte, piuttosto che un cespuglio, è meglio lasciare una ward all'ingresso e individuare prima il jungler nemico, in modo da avere più tempo per ritirarvi.

In generale, dovete usare la visione per individuare il jungler nemico, in modo da poter prendere decisioni informate. È più facile a dirsi che a farsi in solo que, ma non dovreste lanciarvi in un ingaggio in corsia se non sapete che il jungler avversario è lontano. Questo renderà anche la vita del vostro jungler molto più facile, in quanto ci saranno meno possibilità di countergank e più opportunità di invasione. In questo senso, è particolarmente utile monitorare i buff nemici in modo da sapere quando si presentano.

Il Ward salva la vita dei vostri alleati © Riot Games

Se siete più avanti nella partita e volete sapere dove si concentreranno i vostri avversari, un presidio nella corsia centrale vicino alla loro base vi darà un'idea molto più precisa di dove ruoteranno dopo aver eliminato l'ondata.

E, ovviamente, non dimenticate gli obiettivi principali. Tenete d'occhio i timer e assicuratevi di aver protetto in anticipo l'avvicinamento degli avversari al Barone, in modo che la vostra squadra possa prepararsi in sicurezza o addirittura iniziare ad attaccarlo.

09 Affinate la vostra resistenza

Questo non è un consiglio di gioco, ma vi farà vincere più partite.

Non fatevi trascinare nelle litigate via chat con i compagni di squadra o con gli avversari: criticare i vostri compagni di squadra non li farà giocare meglio. E non arrendetevi subito: rimarrete stupiti da quanti errori commetteranno gli avversari a causa dell'eccessiva fiducia in se stessi, e questo può essere tutto ciò di cui avete bisogno per tornare in partita.

Non è facile, ma mantenere il sangue freddo e la calma vi renderà dei giocatori molto più costanti. Tutti noi abbiamo delle partite che ci infastidiscono: quando succede allontanatevi dal computer e fate una piccola pausa prima di iniziare un'altra partita.

10 Incantesimi dell'evocatore

Gli incantesimi dell'evocatore hanno un impatto incredibile, soprattutto il Flash. Se guardate i tornei di esports come Red Bull League of Its Own , noterete che, non solo Flash porta a molte giocate emozionanti, ma anche che un giocatore che ha Flash in cooldown può costare la partita a una squadra intera.

Gli Incantesimi degli evocatori © Riot Games

Sapere che il vostro avversario non ha Flash è un enorme vantaggio strategico, perché ucciderlo diventa improvvisamente molto più facile. Fortunatamente, LoL dispone di un'opzione integrata che vi permette di cronometrare questo aspetto utilizzando la chat.

Nelle impostazioni del client, andate su interfaccia e poi spuntate la casella sotto la voce chat che dice mostra i timestamp. A questo punto, ogni volta che vedi un avversario che ha un flash, tenete premuto tab, cliccate sull'icona del flash di quel giocatore e questo verrà automaticamente segnalato nella chat della vostra squadra. Il flash ha un cooldown di cinque minuti, quindi un po' di matematica vi dirà quanto tempo avete a disposizione per cogliere in fallo l'avversario.

Questo può essere utile per qualsiasi Incantesimo dell'Evocatore, anche il Teletrasporto è un altro utile strumento da tenere sotto controllo.

11 Scattate più vicini al vostro campione

Rimarrete stupiti dalla differenza che può fare questa operazione. LoL è un gioco in cui dovreste essere sempre in movimento e quando cercate di schivare i colpi di abilità, posizionare il cursore più vicino al modello del vostro campione lo farà girare molto più velocemente. È una cosa sottile, ma questa abitudine può fare un'enorme differenza nel vostro stile di gioco. Un'abilità schivata potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

Questi consigli potrebbero trasformarvi nel prossimo Faker © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Se osservate Faker , il miglior giocatore di LoL di tutti i tempi, noterete che è molto bravo in questo: è famoso per schivare sempre le abilità che gli arrivano addosso.

12 Analizzate i vostri replay per migliorare i progressi

Ora avete molti consigli da implementare nelle vostre partite, ma non cercare di fare tutto in una volta. Fate un passo alla volta e magari concentratevi su un solo elemento per partita.

Per assicurarvi che questi consigli diventino buone abitudini e che li utilizziate nel modo migliore, dovreste guardare e analizzare regolarmente le vostre partite precedenti. Con la mente sgombra, vi stupirete di ciò che noterete e potrete imparare.

Non è necessario essere un cervellone o un esperto di alto livello per analizzare i vostri replay. Basta continuare a porsi semplici domande come: perché sono morto qui? Cosa avrei potuto fare di diverso? Cosa dovrebbe fare la mia squadra?

Se volete davvero migliorare, guardate i replay © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

E come consiglio aggiuntivo, fate attenzione all'efficienza dei vostri recall. Ogni volta che recallate e ogni volta che morite, contate quanti servitori avete perso e presto prenderete decisioni migliori.

Guardare i replay vi aiuterà a progredire molto più rapidamente rispetto al semplice spam di partite. Tutto ciò che fate nel gioco deve essere intenzionale e interrogarsi sui propri replay è il modo migliore per sviluppare questa capacità.