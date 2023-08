Trucchi e consigli per Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 è finalmente disponibile per PC e presto arriverà anche su PS5, ma l'erede di uno dei più grandi RPG di tutti i tempi è all'altezza del nome che porta? A giudicare dalle prime recensioni e la quantità enorme di giocatori che ha attirato fin dal day one, sembrerebbe proprio di sì. Vediamo quali sono i trucchi e i consigli che dovete conoscere in Baldur's Gate 3 per iniziare quest'avventura al meglio.

Memorizzate i tasti più utili

Il tasto ALT vi permette di evidenziare tutti gli oggetti con cui potete interagire, in combattimento o mentre siete alla ricerca di loot. Il tasto SHIFT mostra a schermo il campo visivo dei nemici, molto utile nel caso in cui vogliate passare inosservati o ripararvi in battaglia. Con la combinazione di tasti SHIFT + SPAZIO, invece, potete passare dal gameplay in tempo reale a quello a turni per affrontare con calma momenti particolarmente delicati.

Ricordatevi di usare le pozioni

Se come noi siete tra quei giocatori che accumulano pozioni fino ai titoli di coda, è arrivato il momento di lasciarvi andare e usarle senza timore. Potete assegnarle alla barra delle abilità per ricordarvi di averle e non dimenticatevi che potete perfino lanciarle agli alleati in difficoltà o, in alcuni casi, addirittura ai nemici.

Cercate di sfruttare l'ambientazione a vostro vantaggio

Come nel precedente capolavoro di Larian Studios, anche in Baldur's Gate 3 una delle gioie del combattimento risiede nello sfruttare gli oggetti che vi circondano in modo non convenzionale. Magari facendo cadere una statua in testa ai nemici, oppure spingendoli giù da un dirupo con un personaggio particolarmente corpulento. Potete perfino intingere le vostre armi nelle sostanze che trovate a terra per renderle più efficaci contro alcuni avversari.

Diversificate il vostro party

Baldur's Gate 3 vi permette di creare il vostro personaggio da zero, proprio come in una campagna di Dungeons & Dragons. E sebbene non esistano configurazioni "perfette" con cui iniziare l'avventura, di certo un consiglio che possiamo darvi è quello di cercare di diversificare molto i vostri personaggi. Ad esempio, avere a disposizione qualcuno che possa vedere bene al buio vi permetterà di esplorare più facilmente le grotte, mentre un personaggio in grado di parlare con gli animali vi fornirà indizi preziosissimi. Fidatevi.

Salvate spesso con F5

Proprio come nella controparte carta e penna, anche Baldur's Gate 3 affida spesso gli esiti di alcuni eventi, conversazioni o magie al tiro di uno o più dadi. Per questo non ci vergogniamo a consigliarvi di salvare spesso e volentieri per rimediare ad una serie di tiri particolarmente sfortunati. Controllate anche se nelle opzioni avete il dado karmico attivo: vi permetterà di evitare una serie di tiri bassi.